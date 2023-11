Noi siamo leggenda, stasera in tv la seconda puntata: le anticipazioni

Nel primo episodio di questa sera, Renata rivela a Giuseppe Liberati che la sua azienda, la Revanche, potrebbe essere coinvolta nella morte di alcuni operai. Intanto, il figlio Jean viene investito da un'auto, ma rimane sorprendentemente incolume, svelando così i suoi straordinari poteri.Marco nutre sospetti riguardo a Massimo e inizia a seguirlo. Jean, insieme ad Andrea, sperimenta i poteri del giovane, suscitando preoccupazioni in Beatrice Nenchi, al corrente del passato oscuro di Simona. Dopo aver scoperto il tradimento di Nicola, Sara decide di lasciarlo, nonostante lui sia convinto di aver baciato proprio lei. Greta, angosciata per le condizioni del fratello, tenta il suicidio. La scuola è sconvolta dalla diffusione di un video intimo di Sara, che, per la vergogna, si ritira nella solitudine, negando però di esserne responsabile.Mentre Jean confida i suoi segreti a Greta, Nicola ha un incidente in motorino con Andrea dopo aver scoperto il video di Sara. Miracolosamente, lui rimane illeso, ma Andrea subisce un attacco di cuore. Nel frattempo, Massimo, attratto da Viola, decide di ascoltare il suo consiglio di utilizzare i suoi poteri per migliorare la sua situazione. Simona svela una verità sconvolgente mostrando delle foto.

Nel secondo episodio della serata (e quarto stagionale), la trama si sviluppa ulteriormente. Sabrina, la madre di Andrea, impiegata di lunga data di Giuseppe Liberati, insieme a Riccardo, suo amico di vecchia data, è coinvolta nella storia. Sabrina ed Ettore, preoccupati per la salute di Andrea e per le spese impreviste, affrontano una serie di sfortune.

Il cast di "Noi siamo leggenda" è un mix di giovani attori e interpreti già noti al grande pubblico. Troviamo, tra gli altri: Emanuele Di Stefano, Claudia Pandolfi, Antonia Liskova, Nicolas Maupas, Giacomo Giorgio, Beatrice Vendramin, Giulio Pranno, Valentina Romani, Milo Rousse, Sofya Gershevich, Margherita Aresti, Giulia Lin, Lino Guanciale.