Noi siamo leggenda, stasera in tv la quinta puntata: le anticipazioni

Nel primo episodio della serata, l'ispettrice Beatrice Nenchi fa una scoperta sconcertante quando trova una collana rubata nel negozio di compro oro nella stanza di sua figlia Viola. Accusando apertamente la ragazza, la ritiene colpevole del furto, ma la giovane respinge le accuse. In cerca di risposte, Beatrice si rivolge alla zia Simona, che sorprendentemente difende Massimo. Sentendosi in pericolo, quest'ultimo chiede l'aiuto di Marco, che, avvalendosi del prezioso aiuto degli altri ragazzi, sviluppa un piano complesso ma mirato per scagionare l'amico: gli imprevisti sono inevitabili. Nel frattempo, l'uomo proveniente da Venezia prosegue con le sue indagini, ma i risultati lasciano a desiderare. Lin, per proteggere Nicola, decide di interrompere la loro relazione. Nel mentre, Lara riesce finalmente a scoprire la verità sulla malattia di sua madre.

Nel secondo episodio della serata (e decimo stagionale), mentre si impegna anche ad assistere la zia Simona nella ricerca di un nuovo impiego, rafforzando il loro legame, Massimo si avvale dell'aiuto di Greta per portare a termine un piano che può far tirare a entrambi un sospiro di sollievo. La madre di Andrea, Sabrina, comincia a manifestare una strana tosse, generando enorme preoccupazione: in preda alla paura, si rivolge a Giuseppe Liberati, proprietario del locale Revanche dove lei lavora. Andrea, Jean e Greta condividono assistono ad un concerto, ma quando Jean si accorge che tra Andrea e Greta c'è del tenero medita di abbandonare l'evento; con un moto di forza ed orgoglio cambia idea e suona per la prima volta di fronte al padre, che finalmente comprende la passione del figlio per la musica. Tuttavia, mentre stanno per tornare a casa, Giuseppe e Jean vengono accerchiati da alcuni individui loschi.

Per la prima stagione di "Noi siamo leggenda" il regista Carmine Elia ha diretto: Emanuele Di Stefano, Claudia Pandolfi, Antonia Liskova, Nicolas Maupas, Giacomo Giorgio, Beatrice Vendramin, Giulio Pranno, Margherita Aresti, Valentina Romani e Lino Guanciale.