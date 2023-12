Noi siamo leggenda, stasera in tv l'ultima puntata: le anticipazioni

Nel primo episodio della serata, Greta e Andrea giungono all'ospedale dove Jean è ricoverato. Quest'ultimo incolpa Greta per l'accaduto a suo padre, mentre Giuseppe Liberati viene trasferito in terapia intensiva: per lui le speranze sembrano essersi ridotte al lumicino. Nel corso degli eventi, sotto lo sguardo sorpreso di Jean, Andrea compie un incredibile miracolo e salva Giuseppe, restituendolo alla sua famiglia. Purtroppo, la madre di Lara non ha la stessa fortuna e muore quella stessa notte tra le braccia della figlia. Jean, sentendosi in colpa, chiama Greta per scusarsi e le rivela la verità su Andrea. Preoccupata per il silenzio di Andrea, Greta non riceve risposta alle sue chiamate. Come reagirà?

Nel secondo episodio della serata, quello che chiude la prima stagione di "Noi siamo leggenda", Andrea è ora in terapia intensiva, in condizioni critiche. Massimo, durante un incontro con Lara, scopre la verità sulla situazione della fabbrica. Viola, osservando la scena, è carica di gelosia. Jean, Greta e gli altri ragazzi comprendono che l'unica via per salvare Andrea è scoprire l'origine dei suoi poteri. L'uomo misterioso di Venezia interviene, salvando Andrea e scomparendo nel nulla. Mentre gli altri festeggiano la miracolosa guarigione del ragazzo, Massimo, a sua insaputa, fa una scoperta sconvolgente: trova delle foto nascoste da sua zia Simona e svela la sua vera identità.

