Noi siamo leggenda, stasera in tv la terza puntata: le anticipazioni

Va in onda oggi, 6 dicembre 2023, dalle 21.20 su Rai 2, la terza delle sei puntate di "Noi siamo leggenda", coproduzione Rai Fiction-Fabula Pictures, prodotto da Nicola e Marco De Angelis, in collaborazione con Prime Video. La trama si configura come un inusuale racconto di crescita, seguendo le storie di alcuni giovani dal carattere unico. Ragazzi, complicati e pieni di sfide, possiedono straordinari poteri in grado di trasformare radicalmente le loro vite.

Noi siamo leggenda, anticipazioni terza puntata

Nel primo episodio di questa sera la trama continua a presentare intrecci tra i tanti personaggi che la popolano: Massimo si trova a scoprire che sua zia Simona è afflitta da una dipendenza, ma la donna rifiuta qualsiasi forma di aiuto. Mosso dalla vendetta per sua zia, Massimo decide di mettere in gioco i suoi poteri sovrannaturali. Intanto Renata, braccio destro di Giuseppe Liberati, offre del denaro alla madre di Lara per sostenere costose cure mediche. Jean e Greta si rendono conto di avere una passione in comune con Andrea: decidono così di unire le forze e gli interessi per formare una band. Quando Andrea decide di mettere al corrente Massimo del suo segreto, Viola la prende male per essere stata messa da parte: viene poi rassicurata poco dopo da Massimo, che le garantisce unità di squadra. Il secondo episodio della serata (e sesto stagionale) segna un giro di boa per il teen drama di Rai 2. Il legame tra Greta e Andrea si fa sempre più forte, suscitando una punta di gelosia da parte di Jean. Mentre la zia Simona affronta le avance di Nunzio, l'avvocato per cui lavora, cerca di liberarsi da un rapporto malato ma si rende conto di aver bisogno di lui. Nel frattempo, Nicola inizia a frequentare Asia, una ragazza straordinariamente simile a Sara. Su altri fronti, Viola e Massimo progettano un nuovo colpo, ma le cose prendono una piega inaspettata. A Venezia, un uomo misterioso avverte un richiamo, indicando che qualcosa sta accadendo lontano dalla città lagunare, aggiungendo mistero e suspense all'intera trama. Per la prima stagione di "Noi siamo leggenda" il regista Carmine Elia ha diretto: Emanuele Di Stefano, Claudia Pandolfi, Antonia Liskova, Nicolas Maupas, Giacomo Giorgio, Beatrice Vendramin, Giulio Pranno, Margherita Aresti, Valentina Romani e Lino Guanciale.

Dove vederlo in tv e in streaming (6 dicembre 2023)

La terza puntata di "Noi siamo leggenda" va in onda mercoledì 6 dicembre 2023 su Rai 2, a partire dalle 21.20. Gli episodi della serie sono inoltre visibili (in live streaming e on demand) sulla piattaforma RaiPlay.

