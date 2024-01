"Non ti pago", il film con Sergio Castellitto stasera in tv: trama e cast

Pronto da tempo, arriva finalmente oggi, 2 gennaio 2024, dalle 21.25 su Rai 1 "Non ti pago", parte della Collection "Eduardo De Filippo" targata Rai. Per l'occasione si riforma la coppia formata da Edoardo De Angelis (regista) e Sergio Castellitto (attore protagonista), già protagonisti delle trasposizioni televisive di "Natale in casa Cupiello" e "Sabato, domenica e lunedì".

"Non ti pago": trama e cast del film

Ci troviamo nella Napoli del 1959 per seguire le vicende di Ferdinando Quagliuolo. L'uomo eredita un banco lotto dal padre Saverio ma sogna di vincere in modo straordinario. Ogni notte, insieme al suo fedele Aglietiello, esplora i tetti alla ricerca di visioni celestiali che possano svelargli i numeri fortunati. La trama si complica quando, finalmente, la tanto agognata vincita arriva, ma il beneficiario è Mario Bertolini, giovane impiegato e segreto fidanzato di Stella, la figlia di Ferdinando.I numeri vincenti sono stati svelati a Mario in sogno da Don Saverio, il defunto padre di Ferdinando. L'invidia prende il sopravvento su Ferdinando, che si appropria del biglietto vincente, innescando una serie di eventi comici e drammatici.

"Non ti pago" fa parte della Collection De Filippo, un ambizioso progetto di trasposizione filmica delle opere teatrali di Eduardo De Filippo. La trilogia diretta da Edoardo De Angelis è composta anche da "Natale in casa Cupiello" e "Sabato, domenica e lunedì", ed esplora la disintegrazione dei legami tradizionali di fronte ai cambiamenti sociali ed economici dell'Italia del dopoguerra. Le commedie di Eduardo, permeate di comicità e riflessione, offrono uno sguardo ironico sulla società, e "Non ti pago" non fa eccezione. Pronto nel 2021, la messa in onda del lungometraggio è slittata di oltre due anni. Nel frattempo sono approdati altri due film tratti dalle opere di Eduardo: "Filumena Marturano", sul finire del 2022, e "Napoli milionaria", trasmesso da Rai 1 soltanto poche settimane fa. In "Non ti pago" La Napoli pittoresca e superstiziosa del 1959 si fonde con la trama ricca di colpi di scena, invidie e tradimenti. La commedia, oltre a intrattenere, offre dunque anche uno spaccato critico della società dell'epoca; e suggerisce che la fortuna ottenuta improvvisamente può portare a conseguenze imprevedibili, mettendo in discussione valori come il duro lavoro e la meritocrazia.

Il cast di interpreti è così composto (attori e rispettivi ruoli):

Sergio Castellitto (Ferdinando Quagliuolo)

Maria Pia Calzone (Concetta Quagliuolo)

Angela Fontana (Margherita)

Pina Turco (Stella Quagliuolo)

Giovanni Ludeno (Aglietiello)

Gianluca Di Gennaro (Mario Bertolini)

Maurizio Casagrande (don Raffaele Console)

Giovanni Esposito (Lorenzo Strumillo)

Antonella Morea (Gian Frungillo)

Antonio Casagrande (don Saverio)

Bianca Maria D'Amato (Erminia)

Carmen Pomella (Vittoria Frungillo)

Dove vedere "Non ti pago" in tv e in streaming (2 gennaio 2024)

Il film per la tv "Non ti pago" va in onda su Rai 1 oggi, 2 gennaio 2024, a partire dalle 21.20. Il film è disponibile per la visione anche sulla piattaforma RaiPlay, che offre l'opportunità di guardarlo sia in diretta streaming che on demand.

Stasera e domani in TV