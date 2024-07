Noos - L'avventura della conoscenza, stasera in tv la nuova puntata: le anticipazioni dell' 11 luglio

Alberto Angela riparte da Pompei: in onda oggi, 11 luglio 2024, dalle 21.25 su Rai 1, la nuova puntata di "Noos - L’avventura della conoscenza" si apre con le immagini di elefanti, e si sposta poco dopo nel celebre sito archeologico. Ma sono tanti, come sempre, gli argomenti e le materie trattate.

Noos - L'avventura della conoscenza: le anticipazioni dell'11 luglio

La terza puntata di "Noos - L’avventura della conoscenza", condotta da Alberto Angela, è dedicata alla città di Pompei, luogo già protagonista di una recente puntata speciale di "Meraviglie". Angela ci porta oggi alla scoperta di un antico cantiere edile di duemila anni fa, recentemente riscoperto grazie agli scavi nella Regio IX del Parco Archeologico. Questo sito, sepolto sotto la cenere dell’eruzione del Vesuvio nel 79 d.C., offre uno spaccato della vita quotidiana degli antichi pompeiani. In studio, l'ospite è Gabriel Zuchtriegel, direttore del Parco Archeologico, che condivide ulteriori dettagli sulla vita e le abitudini degli abitanti di Pompei.

Passando ad altri argomenti, la puntata inizia con spettacolari immagini naturali tratte dalla serie BBC "Serengeti", che segue le vicende di una famiglia di elefanti. La trasmissione analizza poi i progressi nella ricerca medica, soffermandosi sul promettente sviluppo del vaccino anticancro: basato sulla tecnologia mRNA utilizzata nei vaccini contro il Covid-19, è attualmente in fase di sperimentazione per diversi tipi di tumori, e dà nuove speranze nella lotta contro il cancro.

Alberto Angela presenta poi un'incursione nel cantiere della galleria ferroviaria del Brennero, destinata a diventare la più lunga del mondo, dove si lavora incessantemente per completare questa imponente opera ingegneristica.

La puntata prosegue con un viaggio nel mondo dello sport ad alto livello, rivelando come la tecnologia stia rivoluzionando l'allenamento degli atleti olimpici. Vengono a tal proposito mostrate le innovazioni tecniche che supportano campioni come Marcell Jacobs, Gian Marco Tamberi e Simona Quadarella.

Tra gli ospiti, Samantha Cristoforetti illustra i progetti per la futura base spaziale sulla Luna, mentre il paleontologo Alessandro Chiarenza parla delle reali dimensioni dei dinosauri. Elisabetta Bernardi, nutrizionista, discute i benefici e i rischi legati al consumo di latte e formaggi. Telmo Pievani, filosofo della biologia, spiega l'importanza delle migrazioni nell'evoluzione umana; Massimo Polidoro del CICAP propone consigli su come difendersi dalle fake news e dalla manipolazione emotiva; il professor Emmanuele Jannini discute di prevenzione e trattamento delle malattie sessualmente trasmissibili.

La puntata vede ancora una volta la partecipazione dell'attrice e regista Paola Cortellesi, che dà voce a un personaggio animato per raccontare la storia delle lettere dell'alfabeto; lo scrittore Carlo Lucarelli, che narra un misterioso caso di omicidio risolto grazie alla scienza; l'esperto Dario Fabbri analizzerà l'evoluzione politica della Turchia, un paese chiave nei rapporti tra Oriente e Occidente.

I giovani divulgatori di "Noos" - Giuliana Galati e Ruggero Rollini - presentano esperimenti di fisica e chimica, spiegando il principio delle abilità dei fachiri; Edwige Pezzulli mostra straordinarie immagini di Giove; Luca Perri parla degli ologrammi 3D resi famosi dalla saga di "Guerre Stellari", oggi diventati realtà grazie ai progressi scientifici.

Dove vedere “Noos” in tv e in streaming (11 luglio)

La terza puntata stagionale di “Noos - L'avventura della conoscenza” va in onda oggi, giovedì 11 luglio 2024, a partire dalle 21.25 su Rai 1. Il programma è visibile anche - in live streaming e on demand - sulla piattaforma RaiPlay.

