"Noos - L'avventura della conoscenza" con Alberto Angela, da stasera in tv la nuova edizione: le anticipazioni

Alberto Angela ritorna su Rai 1 con "Noos - L’avventura della conoscenza", un programma scientifico - erede di "Superquark" - prodotto da Rai Cultura e articolato in sette puntate, dedicato alla diffusione della conoscenza attraverso diversi campi scientifici. La trasmissione va in onda a partire da giovedì, 27 giugno, dalle 21.25; e inaugura la sua seconda stagione con un episodio ricco di ospiti di spicco e contenuti di grande interesse.

Noos - L'avventura della conoscenza: le anticipazioni della serata

Nella prima puntata stagionale di "Noos - Il piacere della scoperta", Alberto Angela ospiterà Russell Crowe, premio Oscar per il ruolo di Massimo Decimo Meridio nel film "Il Gladiatore". Sullo sfondo iconico del Colosseo, l'attore neozelandese parla del suo legame speciale con Roma, dibattendo su temi che spaziano dall'archeologia al cinema, offrendo una prospettiva personale su come la città eterna abbia influenzato la sua vita privata e professionale.

Gabriel Zuchtriegel, direttore del Parco archeologico di Pompei, si unisce al team di "Noos" e in ogni puntata propone uno sguardo approfondito sulla vita quotidiana dei pompeiani prima dell'eruzione del Vesuvio, svelando dettagli affascinanti e spesso inediti di questa antica civiltà. Quello di Paola Cortellesi è invece un gradito ritorno: la regista e attrice di "C'è ancora domani" presta la sua voce a un personaggio animato che racconta la storia dell’alfabeto, garantendo alla trasmissione una creativa e gustosa leggerezza, rendendo la storia dell'alfabeto accessibile e interessante agli spettatori di tutte le età.

"Noos" inizia anche quest'anno con spettacolari immagini della natura: il programma utilizza scene tratte dalla seconda stagione di "Serengeti", l’acclamata serie della BBC che documenta la vita degli animali della savana tra Kenya e Tanzania. Il primo episodio segue le avventure di una mamma leopardo e delle sue due cucciole.

La prima puntata affronta anche temi scientifici di grande attualità. Tra questi, la storia della semaglutide, un farmaco per il diabete che ha mostrato risultati promettenti anche nella perdita di peso tra persone obese. I professori Silvio Buscemi e Silvio Garattini discuteranno dei benefici e dei rischi legati all'uso di questo farmaco, sottolineando le implicazioni per chi lo utilizza senza una specifica patologia.

Un altro segmento della puntata è dedicato all'applicazione dell'intelligenza artificiale nella decifrazione di antichi rotoli carbonizzati di Ercolano, rivelando un testo perduto della filosofia epicurea. Inoltre si parla dell'invasione di specie aliene nel Mediterraneo, una pericolosa conseguenza del riscaldamento globale.

Nello studio immersivo e tecnologico della trasmissione, l'astronauta Samantha Cristoforetti parla dei preparativi per il ritorno dell'uomo sulla Luna, mentre l’esperto di scenari internazionali Dario Fabbri offre un'analisi geopolitica per comprendere meglio il mondo contemporaneo. Il filosofo della biologia Telmo Pievani guida il pubblico attraverso le tappe dell’evoluzione con chiarezza e passione.



La puntata è arricchita anche dai racconti di Carlo Lucarelli, che intreccia crimine, enigmi e scienza Massimo Polidoro, psicologo e co-fondatore del Cicap, spiega come evitare le trappole della disinformazione e del complottismo. La nutrizionista Elisabetta Bernardi porta una buona notizia riguardante la pastasciutta. Il professor Emmanuele Jannini analizzerà le molte sfumature della sessualità. Tornano inoltre i giovani divulgatori della prima edizione di "Noos". Giuliana Galati e Ruggero Rollini, che presentano esperimenti di fisica e chimica Edwige Pezzulli mostra immagini sorprendenti dell’universo. Luca Perri rilegge la saga di Guerre Stellari mediante spiegazioni scientifiche.

Dove vedere “Noos” in tv e in streaming (27 giugno)

La prima puntata stagionale di “Noos - L'avventura della conoscenza” va in onda oggi, giovedì 27 giugno 2024, a partire dalle 21.25 su Rai 1. Il programma è visibile anche - in live streaming e on demand - sulla piattaforma RaiPlay.

