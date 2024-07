"Noos - L'avventura della conoscenza" con Alberto Angela, stasera in tv la nuova puntata: le anticipazioni

Dopo il debutto stagionale della scorsa settimana, Alberto Angela ritorna su Rai 1 oggi, 4 luglio, dalle 21.25, con una nuova puntata di "Noos - L’avventura della conoscenza", il programma scientifico - erede di "Superquark" - prodotto da Rai Cultura e articolato in sette puntate inedite, dedicato alla diffusione della conoscenza attraverso diversi campi scientifici. Come sempre la trasmissione ospita personalità importanti e garantisce contenuti di grande interesse.

Noos - L'avventura della conoscenza: le anticipazioni della serata

Il nuovo appuntamento con "Noos - L’avventura della conoscenza", condotto da Alberto Angela, si apre con una visita esclusiva al Museo Egizio di Torino, in occasione dei duecento anni dalla sua fondazione. Il direttore del museo, Christian Greco, ci svela le celebrazioni e le novità previste per questo importante anniversario. Alberto Angela ci guida alla scoperta dei segreti nascosti nella più grande collezione di reperti egizi fuori dall’Egitto, mostrandoci mummie e magnifici sarcofagi.

La puntata prosegue con un approfondimento sui dinosauri, grazie alla collaborazione del giovane paleontologo Alessandro Chiarenza, nuovo membro del team di "Noos". Insieme discuteranno delle ultime scoperte paleontologiche e delle sorprendenti nuove teorie, che differiscono notevolmente da come li conosciamo.

La puntata offre uno sguardo sulle innovazioni scientifiche più recenti, come un mistero storico legato alla Torre di Pisa finalmente risolto, una nuova strategia per proteggere Venezia dall’innalzamento del livello del mare, una tecnica innovativa sviluppata dai laboratori dell’Enea in Italia per contenere la proliferazione della zanzara tigre.

Un altro tema importante trattato è quello delle malattie genetiche, come la talassemia e l’anemia falciforme. Il professor Franco Locatelli, dall’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma, illustrauna promettente sperimentazione che potrebbe rivoluzionare il trattamento di queste malattie, correggendo il genoma delle cellule malate.

Tra gli ospiti di Alberto Angela ci sono: Gabriel Zuchtriegel, direttore del Parco archeologico di Pompei, che parla delle pratiche sessuali nell’Impero Romano; l’astronauta Samantha Cristoforetti, che fornisce anticipazioni sul ritorno dell’uomo sulla Lun; l’attrice e regista Paola Cortellesi dà la voce a un personaggio animato che racconta la storia dell’alfabeto italiano.

Dove vedere “Noos” in tv e in streaming (4 luglio)

La seconda puntata stagionale di “Noos - L'avventura della conoscenza” va in onda oggi, giovedì 4 luglio 2024, a partire dalle 21.25 su Rai 1. Il programma è inoltre visibile, in diretta streaming e on demand, sulla piattaforma RaiPlay.

