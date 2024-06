Nunzia De Girolamo in lacrime, morto il figlio 20enne dell'autrice: "È durissima"

Un lutto pesantissimo quello che ha colpito la squadra di Estate in diretta. Bernardo Marziani, figlio ventenne dell'autrice del programma Elena Martelli, è morto a causa di un tumore.

Ad annunciarlo è stata la conduttrice Nunzia De Girolamo, durante la puntata di venerdì 14 giugno, insieme a Gianluca Semprini: "È stata una brutta giornata perché ci ha lasciato il giovane figlio di Elena Martelli - ha detto in lacrime - Proprio in questa giornata devo dire che per noi, per tutta la squadra, è stato durissimo. Volevamo ringraziare tutta la squadra di Estate in diretta. Questa è stata una giornata drammatica". Infine, ovviamente, il pensiero per i genitori di Bernardo: "Vogliamo mandare un grosso abbraccio a Elena e a suo marito Gianluca".

Il ventenne aveva scoperto nel 2022 di avere il sarcoma di Ewin alla gamba sinistra e sui social raccontava la battaglia contro la malattia. "Questo tumore, il sarcoma di Ewing, mi è stato diagnosticato due anni fa, nel 2022, localizzato alla gamba sinistra, con dolori atroci che peggioravano, finché mi è morta la gamba, e l'ho trovato" si legge in uno degli ultimi post, in cui aveva spiegato: "Ho fatto tutte le chemio del protocollo, preliminari all'operazione, ma poco prima che mi operassero, sono diventato metastatico, e quindi hanno dovuto cambiare la terapia; è come se la malattia diventasse cronica e andasse semplicemente tenuta a bada". E ancora parlando della chemio: "Ho visto il mio fisico mutare pelle come un camaleonte, ho visto il mio viso gonfio, la mia testa senza capelli e il mio cuore stanco di 'lottare'. La chemio è la più grande macchina demolitrice dell'anima".