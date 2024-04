Ornella Vanoni ha già organizzato il funerale: "Me l'avevano detto che avrei avuto una brutta vecchiaia"

"'Senti quando muoio tu suoni durante il mio funerale' e lui mi ha detto: 'Se muoio prima io canti tu, ok?'. E io gli ho risposto di sì". Così Ornella Vanoni ha risposto a Silvia Toffanin che le chiedeva se per davvero avesse già programmato il suo funerale. Della cerimonia funebre la cantante aveva già parlato a Che tempo che fa, svelando a Fazio che aveva già pronto sia l'abito che la bara.

A Toffanin, Vanoni ha spiegato che lei ormai ha fatto i conti con la morte: "La morte fa parte dalla vita, da ragazzi non ci si pensa poi si arriva a un'età in cui ci si pensa. Io so che non ho di fronte a me mille anni, però bisogna vivere ogni giorno". Per questo motivo cerca di tenersi sempre occupata: "A casa mi annoio, non so giocare a carte e infatti me l'avevano detto che avrei avuto una vecchiaia brutta, poi non so fare la maglia faccio dei buchi tremendi, se sono sola cucinare non mi va... Preferisco non dico lavorare come una pazza, ma lavorare, avere degli impegni e bisogna reinventarsi". Per questi motivi tornerà a cantare live: al teatro Arcimboldi e alle Terme di Caracalla.