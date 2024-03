Domenica In, gli ospiti di Mara Venier domani 17 marzo 2024: scaletta e anticipazioni

Nuova puntata di Domenica In domani, 17 marzo 2024, a partire dalle 14 su Rai 1.Torna la regina del salotto domenicale pomeridiano Mara Venier, in diretta dagli Studi Fabrizio Frizzi di Roma, per condurre la 27esima puntata dello show d'intrattenimento di Rai1.

Tanti gli ospiti e le sorprese in studio per una puntata che si preannuncia scoppiettante. La puntata si aprirà con un’intervista esclusiva a Simona Ventura e Giovanni Terzi, che racconteranno la loro storia d’amore e le prossime nozze annunciate recentemente durante una puntata di ‘Ballando con le stelle’. Ma non è finita qui perché Mara Venier ha in serbo per il suo pubblico tantissimi altre interviste di personaggi importanti dello spettacolo.

Gli ospiti di domenica 17 marzo 2024, da Simona Ventura ad Alessandra Mussolini

Dopo lo spazio dedicato a Simona Ventura, ci sarà in studio Alessandra Mussolini che si racconterà tra carriera e vita privata oltre a parlare del suo romanzo autobiografico ‘Il gioco del buio’. Per ricordare la grande Gabriella Ferri a 20 anni dalla scomparsa, in studio il figlio Seva Borzak Jr., la cantante Syria e Pino Strabioli, autore e regista dello spettacolo ‘Perchè non canti più’, dedicato all’indimenticabile cantautrice romana. Max Giusti, attualmente in onda su Rai2 con il programma ‘Boss in incognito’, interverrà per presentare il suo nuovo spettacolo teatrale ‘Bollicine’. Spazio alla musica con due grandi cantautori: Michele Zarrillo che si esibirà al pianoforte con alcuni suoi successi tra cui “Cinque giorni” e Amedeo Minghi che presenterà il suo nuovo singolo “Non c’è vento stasera”, uscito in questi giorni e che farà parte del nuovo album del cantautore romano.