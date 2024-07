Palinsesti La7: arriva Flavio Insinna, resta Enrico Mentana

Flavio Insinna dalla prossima stagione arriva su La7 per condurre un game show prima del tg, a partire dal prossimo 7 ottobre. Lo ha detto Urbano Cairo, presidente di Cairo Communication, presentando i palinsesti di La7. "È una novità assoluta, un progetto sul quale abbiamo ragionato per anni - ha spiegato l'editore - Abbiamo ottenuto un accordo con questo personaggio straordinario della tv italiana per fare un game show prima del tg". Andrà in onda ogni giorno dal lunedì al sabato poco prima del tg. Ma questa è solo una delle novità della programmazione tv in arrivo a partire dal prossimo autunno, presentate questa mattina a Milano dall'editore.

Resta sulla rete anche Enrico Mentana, volto storico della rete. "Abbiamo in questi giorni definito con Enrico Mentana la sua permanenza a La7 fino a tutto il 2026. Rimane con noi Enrico. Quest'anno c'era già un contratto con noi, e starà altri due anni e poi chissà. Iniziamo con questi due anni, per noi è una bellissima cosa perché Mentana è un vero pilastro dal 2010, con il suo tg che è di grande qualità. E poi sono felice perché è anche un amico".

Tornerà anche lo storico Alessandro Barbero con il nuovo format Barbero risponde, in seconda serata con 26 puntate da mezz'ora. "Le puntate di 'In viaggio con Barbero' "hanno avuto molto successo la scorsa stagione - ha spiegato Cairo - Avremo con lui 26 puntate di mezz'ora in seconda serata, decideremo in quale giorno, dove risponderà a domande che gli faranno via mail, sms video o anche in studio da parte di ospiti, su storia e attualità".