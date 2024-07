"Panda", da stasera in tv la serie poliziesca: le anticipazioni

Commedia poliziesca di produzione francese, "Panda" va in onda a partire da oggi, lunedì 8 luglio, dalle 21.20 su Rai 2. Il protagonista della vicenda è Victor Pandaloni (detto Panda), un ex poliziotto in fuga dalla caotica vita di città. Quando scopre di non essere stato radiato dal suo capo deve, suo malgrado, tornare in servizio.

Panda, le anticipazioni della serie

Victor Pandaloni, soprannominato Panda, è un ex poliziotto che, dopo un caso andato storto, ha lasciato la polizia per vivere da ecologista pacifista in un angolo remoto della Camargue, senza telefono cellulare, senza computer e senza auto. Vive tranquillamente con il suo figlio adottivo Roman, un adolescente di 16 anni, quando il destino porta un delinquente inseguito da Lola, una giovane poliziotta, a rifugiarsi da lui. Panda è costretto a seguire Lola al commissariato, dove scopre che il suo vecchio capo in realtà non lo ha radiato: è dunque ancora ufficialmente un poliziotto e, un po’ obbligato, accetta di tornare in servizio ma a modo suo: senza armi e non prima delle 11 del mattino, perché Panda ha bisogno di molte (troppe) ore di riposo.

Nel primo episodio di questa sera, intitolato "Ritorno di karma", Panda e Lola si trovano a investigare sull'omicidio di una giovane donna avvenuto durante una festa su uno yacht appartenente al figlio di un magnate. In principio Lola è scettica riguardo a Panda, che si presenta al lavoro in ciabatte e camicia hawaiana, affrontando il lavoro e la vita con una serenità sconcertante; ma col passare del tempo, la sua opinione su di lui inizia a cambiare. Nel secondo episodio, dal titolo "Poli-omicida", dopo aver risolto il primo caso, Panda si sente sempre più diviso tra il desiderio di tornare a fare il poliziotto e il bisogno di mantenere la sua tranquillità. Lola, però, riesce a convincerlo a collaborare nuovamente con lei in una nuova indagine su due omicidi connessi a una giovane donna di nome Marina, che intrattiene libere relazioni sentimentali.

La storia di Panda richiama quella del cantautore e attore Julien Doré, che ha lasciato Parigi diversi anni fa per trasferirsi in mezzo alla natura, nelle Cévennes, dove vive felicemente con la sua compagna, il loro figlio e i loro due cani, Jean-Marc e Simone. Oltre a Doré, nel cast di "Panda" troviamo anche: Ophélia Kolb (nel ruolo di Lola), Gustave Kervern (Messina), Hélène Vincent (Thérèse), Maxenss (Stan), Mathis Bour (Roman), Vincent Heneine (Eliott), Laure Osseni, (Ariane), Alban Ivanov (Torres), Guilian Roux (Roman a 8 anni).

Dove vedere "Panda" in tv e in streaming

La prima puntata di "Panda" va in onda lunedì 8 luglio 2024 a partire dalle 21.20 su Rai 2. La serie è visibile anche - in live streaming e on demand - sulla piattaforma RaiPlay.

