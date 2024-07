"Panda", stasera in tv la seconda puntata: le anticipazioni del 15 luglio 2024

Torna con due nuovi episodi (il terzo e il quarto stagionale) "Panda", la serie di produzione francese che mescola abilmente commedia e poliziesco. In onda oggi, lunedì 15 luglio, dalle 21.20 su Rai 2, gli episodi vedono i due protagonisti alle prese con nuove indagini; senza dimenticare linee narrative sulla loro vita privata.

Panda, le anticipazioni del 15 luglio

Il primo episodio di questa sera ha come titolo "Il karaoke killer". I protagonisti Lola e Panda si trovano ad investigare sull'omicidio di un uomo. Seguendo le tracce del crimine, le indagini li portano all'Hacienda, un locale di karaoke frequentato abitualmente dalla vittima. Parallelamente, Roman, il cui vero padre è un noto criminale affrontato da Panda in passato, scopre le attività investigative del protagonista e inizia a tartassarlo con molte domande. Panda tenta di spiegare la situazione a Roman, ma trova difficile rivelare la verità sul legame con Torres (il padre biologico di Roman).

Nel secondo episodio, intitolato "Il mio nome è Panda", si presenta un caso complesso e curioso. Un fenicottero viene trovato ucciso con un colpo di pistola e un revolver viene recuperato in un canale. Seguendo gli indizi, Panda e Lola arrivano a un'azienda agricola dove il silenzio e l'omertà regnano sovrani. Qui, i due detective individuano una potenziale scena del crimine: il proprietario della fattoria è fuggito e un lavoratore stagionale è scomparso misteriosamente. Ma nonostante tutte le evidenze raccolte, il corpo della vittima manca ancora all'appello, rendendo il caso ancora più intricato e difficile da risolvere. Le indagini li portano a scoprire un'intricata rete di connessioni tra i lavoratori dell'azienda e possibili attività illegali.

La storia di Panda richiama quella del cantautore e attore Julien Doré, che ha lasciato Parigi diversi anni fa per trasferirsi in mezzo alla natura, nelle Cévennes, dove vive felicemente con la sua compagna, il loro figlio e i loro due cani, Jean-Marc e Simone. Oltre a Doré, nel cast di "Panda" troviamo anche: Ophélia Kolb (nel ruolo di Lola), Gustave Kervern (Messina), Hélène Vincent (Thérèse), Maxenss (Stan), Mathis Bour (Roman), Vincent Heneine (Eliott), Laure Osseni, (Ariane), Alban Ivanov (Torres), Guilian Roux (Roman a 8 anni).

Dove vedere "Panda" in tv e in streaming

La seconda puntata di "Panda" va in onda lunedì 15 luglio 2024 a partire dalle 21.20 su Rai 2. La serie è visibile anche, in diretta streaming e on demand, sulla piattaforma RaiPlay.

