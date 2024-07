"Panda", stasera in tv l'ultima puntata: le anticipazioni del 22 luglio 2024

La serie poliziesca (ma dalle diverse parentesi leggere) francese "Panda" cattura l'attenzione del pubblico con avvincenti trame e personaggi anomali. Julien Doré, il protagonista, torna sul piccolo schermo oggi, lunedì 22 luglio, per il terzo e ultimo appuntamento della stagione, in onda dalle 21.20 su Rai 2. Gli episodi finali promettono colpi di scena e intrighi.

Panda, le anticipazioni del 22 luglio

Nel primo episodio della serata, intitolato "Omicidio al parco acquatico", Panda è chiamato a investigare sulla misteriosa morte della proprietaria del parco AquaParadise. Il corpo della donna viene ritrovato in una delle piscine del parco, scatenando una serie di interrogativi e sospetti. Il protagonista scopre che la vittima era in piena crisi coniugale con il marito, che diventa subito uno dei principali sospettati. Ma le indagini rivelano che anche il bagnino, con il quale la donna aveva una relazione segreta, e il custode notturno, noto per le sue dipendenze dal gioco d'azzardo, potrebbero essere coinvolti. Non mancano ulteriori ostacoli: una delle addette alle pulizie del parco scompare senza lasciare traccia, abbandonando la sua bambina di pochi mesi. Panda deve destreggiarsi tra una miriade di indizi e possibili moventi, cercando di scoprire la verità dietro un omicidio che sembra più intricato di quanto apparisse inizialmente.

Il secondo episodio della serata è "Missione Zen". Panda indaga sulla morte improvvisa di Benjamin, un ragazzo di 19 anni, avvenuta durante un ritiro Zen. Inizialmente la morte sembra essere causata da un ictus, ma Panda riceve uno strano messaggio da Benjamin pochi istanti prima del decesso, che lo induce a sospettare che si tratti di un omicidio. La ricerca della verità porta il protagonista a indagare sul mondo del ritiro Zen e sulle persone che vi partecipavano, ognuna delle quali sembra nascondere qualcosa. Mentre Panda approfondisce le indagini, emergono nuovi elementi che suggeriscono un oscuro complotto. Gli insegnamenti Zen e la serenità apparente del ritiro nascondono tensioni e rivalità che potrebbero aver portato alla morte di Benjamin. Il detective deve decifrare i messaggi criptici lasciati dal ragazzo e scoprire chi, tra i partecipanti al ritiro, aveva un motivo per ucciderlo.

Nel cast di "Panda" troviamo: Julien Doré (Panda), Ophélia Kolb (nel ruolo di Lola), Gustave Kervern (Messina), Hélène Vincent (Thérèse), Maxenss (Stan), Mathis Bour (Roman), Vincent Heneine (Eliott), Laure Osseni, (Ariane), Alban Ivanov (Torres), Guilian Roux (Roman a 8 anni).

Dove vedere "Panda" in tv e in streaming

La terza e ultima puntata di "Panda" va in onda lunedì 22 luglio 2024 a partire dalle 21.20 su Rai 2. La serie è inoltre visibile - in diretta streaming e on demand - sulla piattaforma RaiPlay.

