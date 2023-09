Paola Perego è una concorrente ufficiale di Ballando con le Stelle: il video annuncio

Paola Perego è una concorrente ufficiale di Ballando con le stelle. L’annuncio è arrivato nella mattinata di oggi, quando la conduttrice si è immortalata a casa a guardare il film di danza “Flashdance”. “Ma Paola, è così che ti prepari per Ballando con le Stelle?”, le chiede un’amica presente lì di fianco. E lei risponde. “Eh, intanto mi sono vestita da ballerina, tanto c’è tempo”. “Ma quale tempo? Guarda che il 21 ottobre sei in pista”, le risponde l’amica. In effetti nella clip Paola indossa ironicamente degli scaldamuscoli e una tutina da danza, pronta per tornare agli allenamenti.

Il nome della presentatrice Rai – che in questi ultimi anni abbiamo visto alla conduzione di “Citofonare Rai Due”, nel mattino di Rai Due – va ad aggiungersi ai cinque già annunciati nelle scorse settimana: le giornaliste Rosanna Lambertucci e Carlotta Mantovan, l’attore Ricky Tognazzi, ma anche Simona Ventura, che con Paola ha appunto condotto Citofonare Rai Due e che danzerà col compagno Giovanni Terzi. L’appuntamento è in prima serata su Rai Uno, a partire dal mese prossimo. Intanto restano in attesa di una conferma ufficiale i seguenti nomi: Teo Mammucari (nome anticipato dalla testata TvBlog), Antonio Caprarica, Bruno Barbieri e Bobby Solo (questi ultimi indicati invece da Dagospia).