Paola Perego telefona a Citofonare Rai 2 dopo l'operazione: "Sono in ripresa"

Paola Perego oggi non era a Citofonare Rai 2, come ogni domenica, accanto a Simona Ventura. La conduttrice si è sottoposta a un delicato intervento per una neoplasia ed è a casa in convalescenza. "Domani non sarò in onda" aveva scritto ieri sui social, rompendo il silenzio dopo giorni. "Purtroppo come molti di voi sapranno, ho dovuto subire un intervento chirurgico impegnativo" si legge tra le storie Instagram, e ancora: "Voglio ringraziare proprio tutti gli amici nella vita, i colleghi e tutti gli amici sui social per l'affetto enorme che mi hanno dedicato e che in questi giorni faticosi mi sono stati di grande conforto. Ora mi rimetto in forma e ci vediamo presto a Citofonare Rai2".

Questa mattina Simona Ventura l'ha salutata in apertura di puntata: "Oggi Paola non ci sarà - ha detto - ma ci guarda da casa. Forza, ti vogliamo un mondo di bene e torna presto qui con noi. Ci teniamo alla tua presenza e alla tua protezione". In studio un grande applauso per lei, che poco dopo ha telefonato in diretta, sorprendendo tutti: "Eccomi. Sto meglio, in fase di ripresa. Conto di esserci domenica, se tutto va bene". Poi qualche battuta con la collega, che le ha chiesto un giudizio sulla sua esibizione canora, che di solito fanno insieme: "Devo dire che senza di me stoni di più Simona". Motivo in più per tornare presto in onda, hanno scherzato in studio.

Una telefonata breve, che ha comunque tranquillizzato il pubblico. Le condizione di salute di Paola Perego sono buone e presto potrà tornare al lavoro. L'annuncio del tumore, nei giorni scorsi, aveva allarmato tutti: "Ringrazio il professor Gallucci e la sua equipe che oggi mi ha sottoposto a nefrectomia parziale per una neoplasia - aveva fatto sapere Paola Perego martedì scorso sui social - È importante fare sempre molta prevenzione, può salvare la vita".