Paola Perego dopo l'operazione: "Torno in diretta tv insieme alla mia socia Super Simo"

Paola Perego torna in tv dopo la pausa dovuta alla convalescenza per il delicato intervento subito. La conduttrice è stata operata per una neoplasia lo scorso 23 gennaio, circostanza che lei stessa ha voluto comunicare al suo pubblico con un post che è stata anche l'occasione per consigliare l'importanza della prevenzione. E oggi, con la stessa modalità diretta, lei stessa ha ancora una volta annunciato il suo ritorno nel programma che conduce la domenica su Rai2. "Finalmente domenica mattina tornerò in diretta, di nuovo col sorriso, insieme alla mia socia Super Simo, alle 10.30 con Citofonare Rai2!" ha scritto Paola a corredo di un selfie che la mostra sorridente: "Grazie ancora per l'enorme affetto ricevuto. Vi voglio bene".

Tantissimi, anche in questa occasione, i commenti di amici e fan per la bella notizia. Domenica 28 gennaio, a sorpresa, Perego ha telefonato in diretta nel programma condotto eccezionalmente solo da Simona Ventura: "Sto meglio, in fase di ripresa. Conto di esserci domenica, se tutto va bene" ha assicurato. E, fortunatamente così sarà.