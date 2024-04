Paola Turci commenta la foto di Francesca Pascale e Francesca Fagnani: "Non sono gelosa, ma..."

Francesca Pascale ha annunciato la sua presenza nell'ultima puntata di Belve martedì 30 aprile. "La mia riconoscenza a Francesca Fagnani per avermi dato la possibilità di raccontare momenti importanti della mia vita, senza alcuna riserva. È stato forte e bellissimo! Grazie", ha scritto l'attivista Lgbtq+ in un post social dove compare insieme alla conduttrice durante e dopo l'intervista già registrata nei giorni scorsi. Tanti sono stati i commenti degli utenti, fan di Pascale e del programma di Rai 3 diventato un cult della tv italiana, curiosi di ascoltare le domande e le risposte che animeremmo un dialogo reso ancor più atteso dall'eccezionale esposizione della protagonista da tempo assente dalla tv.

Tra i tanti che sono intervenuti a corredo del post c'è stata anche Paola Turci: "Sei la meraviglia delle meraviglie, sei tu", ha scritto la cantante rivolgendosi alla moglie in foto con Francesca Fagnani. E ancora, condividendo tra le storie Instagram la foto dell'abbraccio tra le due: "Non sono gelosa, ma..." ha aggiunto scherzosamente. Intanto la stessa Fagnani ha risposto al gentile messaggio di Pascale: "Grazie per esserti fidata", il commento lasciato nel post che promette una nuova memorabile intervista.