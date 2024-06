Paolo Bonolis racconta com'è nato Avanti un altro: "Mi appartiene, è un'altra dimensione"

Paolo Bonolis si è soffermato molto sulle tappe del suo lungo percorso televisivo nel podcast Passa dal BSMT di Gianluca Gazzoli. Oltre all'intensa parentesi sulla sua vita privata segnata dalla recente separazione dalla moglie Sonia Bruganelli, il conduttore ha ripercorso alcuni aneddoti del passato, la storia dei programmi da lui condotti, l'evoluzione della tv di cui è stato un eccellente testimone nel corso di una carriera piena di esperienze. "Oggi si cerca di fare meno cose nuove, è diventato un territorio coloniale. Quindi diventa noiosetta. Quando devi proporre qualcosa di nuovo passi dalla convenienza, spesso vengono presi format dall'estero perché con quelli hai già la misura dei target di riferimento, delle potenzialità di commercializzazione del prodotto. Soprattutto per chi ha passato gli anni del pionerismo, è un po' noiosetta" ha affermato Bonolis che ha cominciato la sua carriera nel 1980 in Rai, con la conduzione, a 20 anni, di un programma per bambini.

Tanti gli show condotti e ideati da lui, tra cui Avanti un altro, in onda su Canale 5 dal 2011, di cui Bonolis ha raccontato l'origine. Allora Mediaset gli affidò il preserale: "Quando ho accettato di fare il preserale di Mediaset ho detto 'Non voglio vedere, se mi viene in mente qualcosa me lo scrivo io'. Così ho scritto Avanti un altro che è una follia degenerata televisiva ma mi appartiene. Infatti va benissimo da 13 anni. Ci divertiamo, è una situazione quantica, c'è un'altra dimensione. La gente si diverte" ha spiegato. E su Affari Tuoi, programma Rai condotto dal 2003 al 2005 e tutt'ora in onda: "In Affari Tuoi secondo me hanno messo troppa roba. Più roba metti, meno devi declinarti con le persone con cui giochi", ha aggiunto, sottolineando che anche quando ha lavorato con format o programmi di altri lui ha sempre fatto in modo di cambiarlo un po': "Quando ho fatto Sanremo l'ho riscritto completamente, così come Striscia e Affari Tuoi".

