Paolo Bonolis rompe il silenzio sul suo futuro a Mediaset: la promessa a Pier Silvio e il commento su Sanremo

"Cosa succederà non dipende solo da noi" aveva detto Pier Silvio Berlusconi qualche mese fa commentando il futuro professionale a Mediaset di Paolo Bonolis che si diceva desideroso di nuovi stimoli. Ora che alla fine della stagione televisiva manca poco, il conduttore ha fatto chiarezza sui suoi rapporti con Mediaset nel corso di un'intervista al Corriere della Sera che, oltre alla sua vita privata, ha affrontato anche il tema lavorativo e parlato della promessa fatta (e mantenuta) all'ad dell'azienda televisiva.

"Resto a Mediaset. Avevo promesso a Pier Silvio che avrei fatto un'altra stagione di Avanti un altro e sono una persona di parola", ha dichiarato il conduttore il cui nome circola anche per quanto riguarda la conduzione del prossimo Festival di Sanremo nel dopo Amadeus. E anche su questo aspetto Bonolis ha fatto chiarezza, assicurando che non ci sia alcuna possibilità che ciò si verifichi.

Paolo Bonolis ha già condotto due edizioni di Sanremo, una nel 2005 e una nel 2009. "Nel 2005 ospitai Mike Tyson. Durante la pubblicità, l'allora dg Flavio Cattaneo protestò per la sua presenza. Risposi: “Ormai è già arrivato, se non lo vuole glielo va a dire lei, io non ci vado”" ha ricordato lui a proposito di quell'esperienza. Se ci sarà un "tris" nel 2025? "Al momento non si intravede la circostanza" ha affermato sicuro, sgomberando così il campo da ogni possibilità. Per ora, almeno, come lui stesso ha precisato.