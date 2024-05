"Paolo Conte alla Scala: il maestro è nell'anima", il documentario stasera in tv: le anticipazioni

In onda oggi, 23 maggio 2024, dalle 21.20 su Rai 3, il film documentario "Paolo Conte alla Scala: il maestro è nell'anima" cattura il concerto che il grande musicista ha tenuto, nel febbraio del 2023, in uno dei tempi della musica. Con la sua combinazione di musica, ricordi e confidenze, il film testimonia l'arte di Paolo Conte, tra ricordi del passato e note capaci di emozionare, ieri come oggi, più generazioni di ascoltatori.

"Paolo Conte alla Scala: il maestro è nell'anima": le anticipazioni del documentario

Il 19 febbraio 2023, Paolo Conte ha portato il suo inconfondibile stile musicale alla Scala di Milano, un luogo iconico della lirica mondiale, solitamente riservato ai grandi compositori come Puccini e Verdi, quest’ultimo tra i preferiti del musicista di Asti. L’evento ha visto per la prima volta un cantautore italiano esibirsi in questo tempio della musica, sottolineando la statura iconica di Conte nel panorama musicale italiano e internazionale.

La serata è stata immortalata nel documentario "Paolo Conte alla Scala - Il maestro è nell’anima", diretto da Giorgio Testi. Questo film-concerto, presentato al Torino Film Festival e nelle sale come evento speciale, offre una visione intima e poetica del musicista, che viene seguito dietro le quinte, dall’attesa prima dell’apertura del sipario al tributo di applausi del pubblico.

Il documentario alterna riprese del concerto a preziosi aneddoti e filmati d’archivio, rivelando le radici umane e culturali dell’artista. Attraverso le sue confessioni, emerge il suo rapporto con i propri collaboratori e il suo modus operandi. Accompagnato dal suo ensemble di strumentisti, l'artista presenta una scaletta pensata ad hoc, incantando il pubblico con le sue composizioni uniche. Il concerto ha visto la partecipazione di numerosi volti noti dello spettacolo e della politica, accorsi per rendere omaggio a questo straordinario artista.

La narrazione si arricchisce di frammenti biografici, come la sua professione di avvocato e i ricordi d'infanzia legati al suono del trattore in campagna, mostrati con disegni, altra grande passione del cantautore. Un progetto intimo, anche se Conte lascia spazio anche ai suoi musicisti (dall'assolo di violino in "Vieni con me" a quelli di "Diavolo rosso").

La Sugarmusic di Caterina Caselli - che ha collaborato con Conte per valorizzare la sua arte a livello internazionale - ha concepito per questo concerto anche un album in formato fisico. L' immagine attuale di Paolo Conte sposa quella del passato, attraverso melodie e immagini ricche di emozioni.

Dove vedere il film in tv e in streaming (23 maggio)

Il documentario "Paolo Conte alla Scala: il maestro è nell'anima" va in onda oggi, 23 maggio 2024, a partire dalle 21.20, su Rai 3. Il film è disponibile per la visione anche in live streaming e on demand, sulla piattaforma RaiPlay.

