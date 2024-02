Problemi di salute per Paolo Del Debbio, Vinonuovo al suo posto a "Dritto e Rovescio"

Paolo Del Debbio non c'era ieri sera, come ogni giovedì, al timone di Dritto e Rovescio. Il conduttore del programma di Rete 4 ha saltato la puntata per dei problemi di salute sui cui, però, non si sa di più.

A farlo sapere è stato il collega Marcello Vinonuovo, che ha preso il suo posto: "Bentrovati nel nostro studio del Palatino a Roma. Un saluto a Paolo Del Debbio che ha avuto un piccolo problema di salute. Un grande applauso a Paolo. Può capitare". Caloroso l'omaggio del pubblico in studio, ma anche sui social, dove in molti hanno augurato al conduttore una pronta guarigione.

Del Debbio potrebbe tornare a Dritto e Rovescio già la prossima settimana, ma per il momento non ha ancora rilasciato dichiarazioni e i suoi profili tacciono.