Papa Francesco va ospite da Fabio Fazio a Che Tempo Che Fa

"Con grande emozione ho il piacere di annunciare che l’ospite di domenica prossima di Che Tempo Che Fa sarà S.S. Papa Francesco". Così Fabio Fazio annuncia tramite X il ritorno in onda con un ospite d'eccezione, ovvero il Santo Padre. L'appuntamento è previsto a partire dalle 20 sul canale Nove.

Non è la prima volta per il Papa da Fazio. La precedente intervista risale al 6 febbraio 2022, quando il programma andava in onda su Rai3: in quell'occasione le parole di Francesco a Che tempo che fa furono seguite da 6,7 milioni di telespettatori pari al 25.41% share, con un picco di 8,7 milioni e del 32.3%. Sui social la notizia è già virale.