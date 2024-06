Paperissima Sprint, da stasera in tv la nuova edizione: anticipazioni, conduttori, novità

L'appuntamento quotidiano con l'edizione 2024 di "Paperissima Sprint" è fissato per oggi, 10 giugno, a partire dalle 20.35 su Canale 5. Vittorio Brumotti, supportato da Marcia Thereza Araujo Barros e Valentina Corradi, propone un'altra estate televisiva all'insegna di risate e buonumore.

Paperissima Sprint, la nuova edizione

A partire da lunedì 10 giugno, Canale 5 riapre le porte alla comicità e al divertimento con la nuova edizione di "Paperissima Sprint". Il celebre varietà estivo di Antonio Ricci torna puntuale alle ore 20.35, promettendo di regalare ai telespettatori serate all'insegna delle risate con la sua formula collaudata e inconfondibile.



Quest'anno, a condurre il programma sarà ancora una volta il veterano Vittorio Brumotti (44 anni il 14 giugno), che con verve è alla sua dodicesima edizione dello show. Al suo fianco ci saranno due co-conduttrici che hanno già conquistato il pubblico: Marcia Thereza Araujo Barros, brasiliana di 25 anni, e Valentina Corradi, talento della danza sportiva di 22 anni. Completa la squadra l'immancabile e leggendario Gabibbo, presenza iconica e inossidabile fin dalla prima puntata nel 1990.



La struttura del programma rimane fedele alla tradizione che ha reso "Paperissima Sprint" un appuntamento imperdibile per gli italiani: nuovi sketch, filmati inediti di papere, gaffe ed errori televisivi raccolti da tutto il mondo. Ma quest'anno il programma introduce anche novità interessanti, come la partecipazione di ospiti speciali. Tra questi, il comico e cabarettista Andrea Di Marco, fondatore del "Movimento Estremista Ligure", e il trasformista Ennio Marchettocon i suoi spettacoli unici e creativi.



Dal suo debutto nel 1990 su Italia 1, come speciale del programma serale "Paperissima", fino al trasferimento su Canale 5 nel 1995, "Paperissima Sprint" ha attraversato quasi tre decenni di successi. Il Gabibbo è rimasto una costante, accompagnando il pubblico in ogni edizione con la sua simpatia e le sue gag inconfondibili.

Una delle caratteristiche più amate di "Paperissima Sprint" è il coinvolgimento diretto del pubblico. Anche quest'anno, i telespettatori avranno l'opportunità di inviare i propri video di papere attraverso il sito paperissimasprint.mediaset.it. "Paperissima Sprint" è un programma di Antonio Ricci, scritto insieme a Lorenzo Beccati, Alessandro Meazza, Fabio Nocchi e Carlo Sacchetti, con la regia di Mauro Marinello.

Dove vederlo in tv e in streaming (dal 10 giugno 2024)

La nuova edizione di "Paperissima Sprint" va in onda dal lunedì alla domenica - a partire dal 10 giugno 2024 - su Canale 5, dalle 20.35.Le puntate del programma sono visibili anche - in live streaming e on demand - sulla piattaforma Mediaset Infinity.

