Partita del cuore 2024, stasera in tv: chi sono i cantanti e i politici in campo

La storica "Partita del cuore" torna su Rai 1, in un evento che unisce sport e musica. Oggi, mercoledì 17 luglio, a partire dalle 21:25, lo Stadio Gran Sasso d’Italia – Italo Acconcia di L’Aquila è il palcoscenico della 33esima edizione di questo straordinario match. Le squadre protagoniste sono la Nazionale Cantanti e la Nazionale della Politica, in una partita carica di emozioni e scopi benefici.

Partita del cuore 2024: le anticipazioni

Eleonora Daniele conduce la 33esima edizione de "La partita del cuore", evento che ha come obiettivo principale la raccolta di fondi per l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma. I proventi saranno utilizzati per accogliere le famiglie dei pazienti e per acquistare un ecografo destinato al Pronto Soccorso e agli Ambulatori Pediatrici dell’Ospedale San Salvatore dell’Aquila. Questa edizione della "Partita del Cuore" si presenta con un format rinnovato, fresco e coinvolgente.

La serata promette 90 minuti di divertente calcio, aggiungendo una ricca carrellata di performance musicali. Tra gli artisti che si esibiscono, spiccano nomi come Al Bano, Rita Pavone, Riccardo Cocciante, Paolo Vallesi, Amara e Simone Cristicchi, fino ad una eccezionale esibizione di Edoardo Bennato. Da segnalare, inoltre, che durante l’intervallo, sarà reso omaggio a Pino D’Angiò, cantautore e socio fondatore della Nazionale Cantanti, recentemente scomparso.

La telecronaca dell'evento è curata da Alberto Rimedio, già voce della Nazionale di calcio italiana. A bordo campo, Francesca Manzini, con le sue imitazioni, raccogliere dichiarazioni a caldo dalle panchine. Laura Barth, invece, gestisce lo "Svar Corner" per mostrare i momenti più divertenti della partita, mentre Alessandra Tripoli seguirà i commenti social. La regia sarà affidata ad Angelo Carosi. Inoltre, la radiocronaca su Rai Radio1 è curata da Marcella Sullo e Francesco Repice, con la partecipazione di Chiara Carcano.

È attivo il numero solidale 45585, utilizzabile fino al 17 luglio, per donazioni a sostegno del progetto Accoglienza dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù. Questo progetto offre alloggio e supporto gratuito a circa 3.000 famiglie all'anno, provenienti da tutta Italia e oltre 40 paesi, che giungono a Roma per le cure dei propri figli affetti da gravi patologie. L’iniziativa è supportata da RAI Per la Sostenibilità-ESG, con un’intensa campagna informativa sui canali editoriali Rai dal 12 al 17 luglio.

Il cast

Guidati da Al Bano, scendono in campo, per la squadra Cantanti:

Enrico Ruggeri (Presidente e Capitano)

Rocco Hunt

Il Tre

Rkomi

Leo Gassmann

Dolcenera

Moreno il Biondo

Serena Brancale

Petit

Bugo

LDA

Maninni

Pier Paolo Pretelli

Mida

Bnkr44

Ubaldo Pantani

Moreno Donadoni

Aka 7even

Ignazio La Russa guida la Selezione dei Politici, che comprende:

Lorenzo Fontana (Capitano)

Damiano Tommasi (sindaco di Verona ed ex calciatore)

Elly Schlein

Giuseppe Conte

Matteo Salvini

Giancarlo Giorgetti

Francesco Lollobrigida

Francesco Boccia

Luigi D’Eramo

Anna Ascani

Marco Furfaro

Matteo Richetti

Jacopo Morrone

Alessandro Morelli

Barbara Floridia

Dove vedere La partita del cuore stasera in tv (17 luglio)

"La partita del cuore 2024" va in onda oggi, mercoledì 17 luglio, dalle 21.25 su Rai 1; ed è inoltre visibile, in diretta streaming e on demand, sulla piattaforma RaiPlay.

