Pasqua 2024 in tv, i riti della Settimana Santa: la programmazione completa

Come ogni periodo pasquale che si rispetti, i palinsesti televisivi sposano le celebrazioni della Settimana Santa per trasmettere in diretta i riti religiosi tenuti da Papa Francesco, ma non solo. A partire da oggi, giovedì 28 marzo e fino al Lunedì dell'Angelo 1 aprile), Tv2000 (canale 28 digitale terrestre, 18 di tivùsat, 157 di Sky) dedica ampio spazio ai rituali pasquali. Ma anche Rai 1 propone diversi appuntamenti da segnalare.

Di seguito l'elenco completo degli appuntamenti in tv.

Giovedi Santo, 28 marzo 2024 su Tv2000

ore 9.30: messa del Crisma

ore 16.00: Messa in Coena Domini, dalla casa circondariale femminile di Rebibbia

ore 20.00 Veglia di Preghiera "Con Gesù nell'orto degli ulivi" dalla Basilica del Getsemani

Da giovedì 28 a sabato 30 marzo alle 19 e domenica 31 marzo alle 9.20

Tv2000: Questo mistero è grande. Il Triduo pasquale, momento di preparazione alla Pasqua con preghiere e riflessioni sul Vangelo della Passione.

Venerdi Santo, 29 marzo 2024 su Tv2000 e Rai1

ore 14.00 - Rai 1: A sua immagine - Speciale venerdì Santo, con Lorena Bianchetti

ore 17.00 – Tv2000: Celebrazione della Passione

21.00 - Rai 1 - Porta a Porta Speciale - La guerra nella terra di Gesù, con Bruno Vespa

ore 21.00 – Rai 1 e Tv2000: Via Crucis presieduta da Papa Francesco in diretta dal Colosseo in mondovisione.

ore 0.25 - Rai 1: Dal Sepolcro alla Porta - Speciale Venerdì Santo

Sabato Santo, 30 marzo 2024

16.00 - Rai 1: A sua immagine, con Lorena Bianchetti

ore 19.30 – Tv2000: La Veglia Pasquale in diretta dalla Basilica Vaticana

Domenica di Pasqua, 30 marzo 2024

ore 9.30 - Rai 1: A sua immagine - Speciale Pasqua, con Lorena Bianchetti

ore 09.50 Rai 1 – Tv2000: Messa di Pasqua seguita dalla benedizione ‘Urbi et Orbi’, in diretta dal Vaticano

ore 10.00 – Canale 5: Santa Messa di Pasqua

1° aprile 2024 – Lunedì dell’Angelo (Pasquetta)

ore 12.00 – Tv2000:Recita della Preghiera del ‘Regina Caeli’ guidata da Papa Francesco

Film e documentari a tema Pasqua, su Tv2000

