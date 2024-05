Pechino Express 11, stasera in tv la semifinale: le anticipazioni

Quattro coppie ancora in gara e una nona tappa che anticipa la finalissima: in onda oggi, 2 maggio 2024, dalle 21.15 su Sky Uno, la semifinale dell'undicesima edizione di "Pechino Express" - condotta da Costantino della Gherardesca, e con la partecipazione dell'inviato speciale Fru - è ancora ambientata in Sri Lanka, e rappresenta l'ultimo scoglio prima del capitolo conclusivo di questa stagione dello show.

Pechino Express 11: anticipazioni nona puntata

Un percorso che si snoda dalla città eterna di Kandy fino alla culla del buddismo in Sri Lanka, Mihintale: sono 233 i chilometri che separano i viaggiatori dalla meta finale, Questo tratto è la nona tappa di un viaggio indimenticabile.

Siamo giunti al momento della semifinale di "Pechino Express 11", dove le quattro coppie ancora in lizza per la vittoria si batteranno strenuamente per garantirsi un pass per la finale tanto ambita della prossima settimana, uscendo così indenni da una combattutissima nona tappa.

I concorrenti inizieranno la loro sfida a Kandy, dove al Royal Palace Park saranno accolti da una danza tradizionale locale: un'occasione - dicono i credi locali - per invocare gli spiriti soprannaturali. Attraverso il duro percorso i viaggiatori avranno l'opportunità di apprendere i segreti della medicina ayurvedica, di allenare la mente, di immergersi nella storia della lunga dinastia di sovrani presso l'Ancient City di Polonnaruwa, un tempo centro mercantile e religioso, oggi splendido sito archeologico Patrimonio dell'Umanità.

Le quattro coppie, come sempre guidate dal conduttore Costantino Della Gherardesca e dall'inviato speciale Fru, saranno equipaggiate con uno zaino contenente solo il minimo indispensabile e con un budget di 1 euro al giorno a persona in valuta locale.

I concorrenti si addentreranno nel Parco Nazionale di Minneriya. Qui avranno l'opportunità di partecipare a un safari mozzafiato, durante il quale avranno modo di avvistare decine di specie animali. Per il gran finale, tutti si dirigeranno di corsa verso il tappeto rosso a Mihintale, dove Costantino e Fru annunceranno la sentenza più importante della stagione: i nomi delle coppie che avranno l'opportunità di accedere alla finale di "Pechino Express" saranno proclamati in coda all'odierno appuntamento.

Le coppie di Pechino Express 11

Le quattro coppie di concorrenti ancora in gara sono:

Le Amiche: Maddalena Corvaglia e Barbara Petrillo

Le Ballerine: Megan Ria e Maddalena Svevi

ItaliaArgentina: Estefania Bernal e Antonella Fiordelisi

I Pasticcieri: Damiano e Massimiliano Carrara

Dove vedere Pechino Express 11 (2 maggio 2024)

La semifinale di "Pechino Express 11" va in onda oggi, giovedì 2 maggio su Sky Uno (canale 108) a partire dalle 21:15. Gli episodi del programma sono visibili anche in streaming su NOW - per gli abbonati al servizio - e on demand su Sky Go.

