Pechino Express 11, stasera in tv l'ottava puntata: le anticipazioni

Dopo una puntata che non ha visto eliminazioni va in onda oggi, 25 aprile 2024, dalle 21.15 su Sky Uno, l'ottava puntata dell'undicesima edizione di "Pechino Express". Condotta da Costantino della Gherardesca, e con la partecipazione dell'inviato speciale Fru, questo appuntamento, ambientato in Sri Lanka, decreterà i nomi dei semifinalisti di questa stagione dell'avventuroso reality.

Pechino Express 11: anticipazioni ottava puntata

I tragitti e le sfide di "Pechino Express" si fanno sempre più duri e faticosi: i maestosi altopiani umidi e piovosi dello Sri Lanka e le onde dell'Oceano Indiano fanno non solo da sfondo all'odierno appuntamento con lo show, ma interagiscono con i concorrenti ancora in gara rendendo l'avventura più epica che mai. L'ottava tappa della Rotta del Dragone,ambientata in un contesto mozzafiato dove le distese di piantagioni di tè si fondono con paesaggi naturali spettacolari e la famosa ferrovia panoramica, stabilirà i nomi dei semifinalisti dell'undicesima edizione del programma.

Il complicato tratto della gara si snoda per 387 km, tra l'antica fortezza di Galle e la storica città di Kandy e prevede una serie di avventure emozionanti, dall'esplorazione delle coste singalesi alla ricerca delle location più suggestive per scattare foto "acchiappa like". Ma il momento forse più atteso è ambientato nell'incantevole Parco Nazionale di Undawalawa, dove le prime tre coppie affronteranno il leggendario "gioco degli elefanti". In più, i concorrenti affronteranno una faticosa salita fino al ponte dei Nove Archi, attraverso la spettacolare ferrovia panoramica che collega Ella a Kandy, e una prova alla scoperta delle rinomate piantagioni di tè dello Sri Lanka.

Con uno zaino dalle risorse minime e solo 1 euro al giorno a persona in valuta locale, tra incomprensioni, tensioni e una fatica che si fa sentire sempre più, i concorrenti si avviano verso il traguardo di puntata, fissato nella storica città di Kandy, dove, dopo verrà svelato uno dei momenti più attesi della stagione: quali coppie avranno accesso alla semifinale della prossima settimana.

Le coppie di Pechino Express 11

Le coppie di concorrenti ancora in gara sono:

Le Amiche: Maddalena Corvaglia e Barbara Petrillo

Le Ballerine: Megan Ria e Maddalena Svevi

I Fratm: Artem e Antonio Orefice

ItaliaArgentina: Estefania Bernal e Antonella Fiordelisi

I Pasticcieri: Damiano e Massimiliano Carrara

Dove vedere Pechino Express 11 (25 aprile 2024)

L'ottava puntata di "Pechino Express 11" va in onda oggi, giovedì 25 aprile su Sky Uno (canale 108) a partire dalle 21:15. Gli episodi del programma sono visibili anche in streaming su NOW - per gli abbonati al servizio - e on demand su Sky Go.

Stasera e domani in TV