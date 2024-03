Pechino Express 11, stasera in tv la quarta puntata: le anticipazioni

Quarto appuntamento con l'undicesima stagione di "Pechino Express": in onda oggi, giovedì 28 marzo, dalle 21.15 su Sky Uno, e in streaming su NOW, l'odierna puntata dell'avventuroso reality è l'ultima ambientata in Vietnam, prima di una seconda fase che avrà luogo in Laos. Le coppie ancora in gara dovranno superare un tragitto arduo e tutt'altro che rilassante.

Pechino Express 11: anticipazioni quarta puntata

Nuova tappa del lungo viaggio della Rotta del Dragone di "Pechino Express". I concorrenti affronteranno una sfida epica e massacrante, sotto la pioggia battente, in un percorso lungo 454 km da Lao Cai a Dien Bien Phu.

In questo ultimo itinerario vietnamita - prima di approdare in Laos - i viaggiatori, dotati solo di uno zaino con il minimo necessario e di 1 euro al giorno a persona, inizieranno la loro avventura sotto il tempio sacro di Lao Cai, dedicato alla Dea madre del cielo, simbolo di spiritualità e tradizione nel Vietnam.

La coppia de "I Pasticcieri", vincitori della terza tappa, partiranno in prima linea in un percorso che attraverserà strade tortuose e incontrerà antiche tribù delle montagne del nord, come le donne dell'etnia Hmong, con i loro abiti coloratissimi e unici, e quelle dell'etnia Black Tai, nota per la tradizione di non tagliarsi i capelli dopo il matrimonio.

Tra colpi di scena e sorpassi mozzafiato, le coppie raggiungeranno il primo traguardo intermedio, dove i primi a firmare il libro rosso riceveranno l'immunità, guadagnando così un biglietto per il Laos.

Sotto il monumento celebrativo della vittoria dei Việt Minh contro i colonizzatori francesi, a Dien Bien Phu, si svelerà il destino delle coppie. Alla fine la coppia vincitrice di puntata avrà l'onere di ricevere dalla mano di Costantino della Gherardesca la temuta busta nera, il cui contenuto svelerà se l'episodio sarà eliminatorio o meno. Non tutti, probabilmente, avranno la possibilità di richiudere gli zaini e partire verso il Laos. Chi dovrà, dunque abbandonare per sempre la competizione?

Le coppie di Pechino Express 11

Le coppie di concorrenti ancora in gara sono:

Le Amiche: Maddalena Corvaglia e Barbara Petrillo

Le Ballerine: Megan Ria e Maddalena Svevi

I Brillanti: Nancy Brilli e Pierluigi Iorio

I Caressa: Fabio ed Eleonora Caressa

I Fratm: Artem e Antonio Orefice

I Giganti: Kristian Ghedina e Francesca Piccinini

ItaliaArgentina: Estefania Bernal e Antonella Fiordelisi

I Pasticcieri: Damiano e Massimiliano Carrara

Dove vedere Pechino Express 11 (28 marzo 2024)

La quarta puntata di "Pechino Express 11" va in onda oggi, giovedì 28 marzo su Sky Uno (canale 108) a partire dalle 21:15. Gli episodi del programma sono visibili anche in streaming su NOW - per gli abbonati al servizio - e on demand su Sky Go.

