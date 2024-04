Pechino Express 11, stasera in tv la quinta puntata: le anticipazioni

Esaurito il territorio del Vietnam i concorrenti ancora in gara di "Pechino Express 2024", in onda oggi, 4 aprile 2024, dalle 21.15 su Sky Uno, con il quinto appuntamento, si apprestano a percorrere i 263 Km - da Muang Xai a Luang Prabang, tutti appartenti al Laos. Alleanze, rivalità e una gran fatica, prima di scoprire se un'altra coppia dovrà abbandonare per sempre la competizione.

Pechino Express 11: anticipazioni quinta puntata

Nella nuova puntata di "Pechino Express 2024", dopo l'eliminazione della coppia "I Brillanti", la competizione si fa sempre più intensa mentre i concorrenti si trovano quasi a metà del percorso. In questa tappa, che si svolge nel cuore del Laos, le squadre dovranno fare i conti con rivalità consolidate e la necessità di stringere nuove alleanze per avanzare nella gara.

Le coppie partiranno dalla pagoda Phu That, un sito buddista situato a Muang Xai, una città nella provincia di Oudomxay, con l'obiettivo di raggiungere il villaggio di Nasiengdy. Qui, la coppia che firmerà per prima il libro rosso otterrà l'immunità e l'accesso diretto alla tappa successiva, mentre il secondo arrivato guadagnerà una posizione in classifica.

Le squadre si dirigeranno verso il tappeto rosso a Luang Prabang, antico centro spirituale del Laos e traguardo della tappa. Situata nel nord del Laos, la città è celebre per la sua architettura tradizionale, i monasteri buddisti e i templi. Luang Prabang è stata dichiarata Patrimonio dell'Umanità UNESCO per la sua bellezza storica e la sua importanza culturale, con il fiume Mekong che scorre nelle vicinanze.

Condotta da Costantino della Gherardesca, e con Gianluca "Fru" Colucci dei The Jackal, la puntata sarà caratterizzata da missioni estenuanti che metteranno a dura prova la resistenza fisica e mentale dei concorrenti. Con solo uno zaino contenente il minimo necessario e 1 euro al giorno a persona.

Le coppie di Pechino Express 11

Le coppie di concorrenti ancora in gara sono:

Le Amiche: Maddalena Corvaglia e Barbara Petrillo

Le Ballerine: Megan Ria e Maddalena Svevi

I Caressa: Fabio ed Eleonora Caressa

I Fratm: Artem e Antonio Orefice

I Giganti: Kristian Ghedina e Francesca Piccinini

ItaliaArgentina: Estefania Bernal e Antonella Fiordelisi

I Pasticcieri: Damiano e Massimiliano Carrara

Dove vedere Pechino Express 11 (4 aprile 2024)

La quinta puntata di "Pechino Express 11" va in onda oggi, giovedì 4 aprile su Sky Uno (canale 108) a partire dalle 21:15. Gli episodi del programma sono visibili anche in streaming su NOW - per gli abbonati al servizio - e on demand su Sky Go.

Stasera e domani in TV