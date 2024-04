Pechino Express 11, stasera in tv la sesta puntata: le anticipazioni

L'undicesima edizione di "Pechino Express", in onda oggi, 11 aprile 2024, dalle 21.15 su Sky Uno, con la sua sesta tappa, giunge ad un punto cruciale: si esaurisce questa seria l'itinerario del Laos e, in vista dell'approdo nello Sri Lanka, verranno introdotte delle sorprendenti novità: a cominciare dall'ingresso di una nuova coppia, quella dei "Lumaconi".

Pechino Express 11: anticipazioni sesta puntata

Un nuovo e avventuroso itinerario attraverso il Laos, con un percorso di 420 chilometri da Luang Prabang, nota per i numerosi templi buddhisti, a Vientiane, capitale della nazione. Una tappa che segna un momento cruciale per le coppie ancora in gara. Già dalla partenza, Costantino e Fru riservano una sorpresa: le coppie verranno mescolate, mettendo così ogni viaggiatore di fronte alla sfida di dover dimostrare il proprio valore senza il proprio compagno di viaggio. Con nuove alleanze, i concorrenti affronteranno prove intermedie ancora più difficili, testando la loro sintonia con le nuove coppie.

Ma le scelte della produzione destinate a far discutere i concorrenti non si esauriscono qui: una nuova coppia, quella dei "Lumaconi", composta da Maria Rosa Petolicchio e Dario Vergassola, già volti noti ai telespettatori del reality, fa il suo ingresso nella competizione.

Ma guai a distrarsi o a polemizzare troppo: l'apice delle insidie arriva con la temuta prova dei Sette Mostri: una sfida culinaria che mette alla prova il coraggio dei partecipanti di fronte a alimenti esotici e fuori dalle loro abitudini. Davanti a loro si presenta una ruota con sette alimenti locali: è necessario mangiare tutto prima di poter procedere.

Per il gran finale, il traguardo di tappa è il momento culminante, dove una busta nera deciderà il destino delle coppie. Non tutti potrebbero riuscire a conquistare il prezioso biglietto per lo Sri Lanka: la busta nera deciderà se una coppia dovrà abbandonare per sempre la competizione.

Le coppie di Pechino Express 11

Le coppie di concorrenti ancora in gara sono:

Le Amiche: Maddalena Corvaglia e Barbara Petrillo

Le Ballerine: Megan Ria e Maddalena Svevi

I Caressa: Fabio ed Eleonora Caressa

I Fratm: Artem e Antonio Orefice

ItaliaArgentina: Estefania Bernal e Antonella Fiordelisi

I Lumaconi: Maria Rosa Petolicchio e Dario Vergassola

I Pasticcieri: Damiano e Massimiliano Carrara

Dove vedere Pechino Express 11 (11 aprile 2024)

La sesta puntata di "Pechino Express 11" va in onda oggi, giovedì 11 aprile su Sky Uno (canale 108) a partire dalle 21:15. Gli episodi del programma sono visibili anche in streaming su NOW - per gli abbonati al servizio - e on demand su Sky Go.

