Pechino Express 11, stasera in tv la settima puntata: le anticipazioni

Il conduttore Costantino della Gherardesca e l'invito speciale Fru ci guidano lungo il territorio dello Sri Lanka. In onda oggi, 18 aprile 2024, dalle 21.15 su Sky Uno, la settima puntata dell'undicesima edizione di "Pechino Express" vive un momento importante della sua "Rotta del Dragone": i concorrenti ancora in gara si danno battaglia in vista dei sogni di gloria.

Pechino Express 11: anticipazioni settima puntata

Terminate le avventure nel Vietnam settentrionale ed esaurite le insidie del Laos, per le coppie ancora in gara di "Pechino Express" è giunto il momento di immergersi nelle meraviglie dello Sri Lanka, un mosaico di paesaggi che spaziano dalla foresta pluviale incontaminata alle spiagge di sabbia bianca, dai templi sacri ai parchi nazionali animati da fauna selvatica. Nota anche come la "lacrima dell'India", per la sua posizione geografica, l'isola è parte del Commonwealth britannico ed è caratterizzata da un clima equatoriale e da diversi siti patrimonio dell'umanità dell'UNESCO; ma anche da una cucina influenzata da quella indiana, con abbondante uso di riso, curry e spezie.

Le cinque coppie ancora in lizza si addentrano nel cuore dello Sri Lanka affrontando una tappa di 170 chilometri: il percorso inizierà lungo la costa occidentale dell'isola, partendo dalla spiaggia di Negombo e proseguirà verso sud, fino ad Ambalangoda, dove la coppia più veloce otterrà il proprio grande vantaggio. Giunti nella maestosa città fortificata di Galle scopriranno se la gara sarà ad eliminazione o meno. Il tutto sotto la guida del conduttore Costantino della Gherardesca e dell'invito speciale Fru. Con solo uno zaino contenente il minimo necessario e 1 euro al giorno a persona, i concorrenti dovranno superare sfide e ostacoli prima di tagliare il traguardo finale.

Le coppie di Pechino Express 11

Le coppie di concorrenti ancora in gara sono:

Le Amiche: Maddalena Corvaglia e Barbara Petrillo

Le Ballerine: Megan Ria e Maddalena Svevi

I Fratm: Artem e Antonio Orefice

ItaliaArgentina: Estefania Bernal e Antonella Fiordelisi

I Pasticcieri: Damiano e Massimiliano Carrara

Dove vedere Pechino Express 11 (18 aprile 2024)

La settima puntata di "Pechino Express 11" va in onda oggi, giovedì 18 aprile su Sky Uno (canale 108) a partire dalle 21:15. Gli episodi del programma sono visibili anche in streaming su NOW - per gli abbonati al servizio - e on demand su Sky Go.

