Pechino Express 11, stasera in tv la terza puntata: le anticipazioni

Va in onda oggi, 21 marzo 2024, la terza tappa stagionale di "Pechino Express". Appuntamento dalle 21.15 su Sky Uno, e in streaming su NOW, per una serata che promette non poche sorprese: dopo l'eliminazione dei "Romagnoli" arriva in aspettata una nuova coppia di concorrenti. L'itinerario sarà durissimo: riusciranno le tipiche pietanze vietnamite ad alleviare la fatica?

Pechino Express 11: le anticipazioni terza puntata

La scorsa settimana "Pechino Express" ha visto la sorprendente eliminazione della coppia formata da Paolo Cevoli ed Elisabetta Garuffi. Inaspettata proprio perchè, appena una settimana prima i due "Romagnoli" concludevano la prima tappa in testa alla graduatoria. Questa sera il reality targato Sky offre un altro emozionante itinerario attraverso il Vietnam del Nord.

Le sette coppie rimaste in gara dovranno accogliere, in modo altrettanto sorprendente, due nuove viaggiatrici: Megan Ria e Maddalena Svevi, che compongono la coppia de “Le Ballerine”. Agguerrite e determinate a fare la loro parte nella competizione, le due promettono di sconvolgere gli equilibri all'interno del gruppo, che si trova così a fronteggiare nuove e temibili rivali.

Nella nuova puntata dello show Sky Original realizzato da Banijay Italia, i viaggiatori si troveranno ad affrontare un tragitto lungo ed estenuante, che prevede la bellezza di 526 Km: si va da Cao Bang, nell'estremo nord del Paese, fino al traguardo di puntata a Lao Cai, al confine con la Cina. Durante questo percorso, i partecipanti avranno modo di assaporare piatti tipici della cucina vietnamita, che si farà motico conduttore di molte delle missioni in calendario.

Guidate da Costantino Della Gherardesca, affiancato dall'inviato speciale Gianluca "Fru" Colucci, le coppie saranno come sempre muniti solamente di uno zaino con una dotazione minima e di 1 euro al giorno a persona in valuta locale. La prima missione di puntata di terrà al mercato di Cao Bang, in una prova ribattezzata “Rice Cooking Competition”, una sfida sulla preparazione del riso. Successivamente, nel villaggio di Van Tung, tutti si cimenteranno nella preparazione dei noodles: due delle pietanze per eccellenza della cucina locale.

Successivamente, a Cao Ky, avrà luogo la prima prova immunità della stagione, in cui le quattro coppie più veloci a firmare il libro rosso si sfideranno in una lotta senza esclusione di colpi: la tanto attesa lotta dei cuscini, che garantirà ai vincitori l'accesso diretto alla tappa successiva. Il tutto culminerà nel rettilineo finale, che porterà al traguardo a Lao Cai, dove tutte le attenzioni saranno rivolte alla busta nera, che al termine della classifica definitiva decreterà se la puntata sarà eliminatoria o meno.

Le coppie di Pechino Express 11

Le coppie di concorrent ancora in gara sono:

Le Amiche: Maddalena Corvaglia e Barbara Petrillo

Le Ballerine: Megan Ria e Maddalena Svevi

I Brillanti: Nancy Brilli e Pierluigi Iorio

I Caressa: Fabio ed Eleonora Caressa

I Fratm: Artem e Antonio Orefice

I Giganti: Kristian Ghedina e Francesca Piccinini

ItaliaArgentina: Estefania Bernal e Antonella Fiordelisi

I Pasticcieri: Damiano e Massimiliano Carrara

Dove vedere Pechino Express 11 (21 marzo 2024)

La terza puntata di "Pechino Express 11" va in onda oggi, giovedì 21 marzo su Sky Uno (canale 108) a partire dalle 21:15. Gli episodi del programma sono visibili anche in streaming su NOW - per gli abbonati al servizio - e on demand su Sky Go.

