Quando inizia Pechino Express 2024: data, concorrenti, coppie, itinerario

Stasera in tv comincia Pechino Express. Il fortunato reality sarà in onda ancora una volta su Sky, sarà il quarto anno consecutivo dopo il passaggio da Rai2. Alla conduzione ci sarà nuovamente Costantino Della Gherardesca, ma quest'anno al suo fianco ci sarà Fru dei The Jackal, concorrente amatissimo che ha fatto molto divertire insieme a Aurora Leone l'anno scorso. In gara otto coppie, mentre il percorso seguirà la "rotta del dragone", ovvero un itinerario che percorre l'estremo oriente. L'appuntamento è a partire dalle 21.15.

- Fabio ed Eleonora Caressa: Fabio è uno dei telecronisti più seguiti e amati dal pubblico italiano. Voce e volto di Sky dal 2003, ha narrato insieme all’amico Beppe Bergomi i più grandi eventi calcistici italiani e internazionali degli ultimi vent’anni. Eleonora detta 'Leo', ha 19 anni e frequenta il primo anno della Facoltà di scienze umanistiche per la comunicazione all’Università Statale di Milano. Adora viaggiare e conoscere luoghi e persone nuove.

- Damiano e Massimiliano Carrara: sono due fratelli entrambi pasticceri, Damiano è molto noto per la sua partecipazione a Bake Off, sono originari di Lucca ma hanno le loro pasticcerie a Los Angeles.

- Artem e Antonio Orefice: sono la terza coppia e sono due amati attori della serie Rai 'Mare Fuori' (Artem interpreta Pino o Pazz, Antonio è Totò).

- Paolo Cevoli e Elisabetta Garuffi: la quarta, formata da marito e moglie, farà sicuramente divertire, sono sposati dal 1986. Hanno due figli, Giacomo e Davide, e tre nipotini. Lui è un noto comico e attore, lei è una stilista.

- Nancy Brilli e Pierluigi Iorio: sono la quinta coppia. I due sono amici da 5 anni: si sono conosciuti grazie a uno spettacolo teatrale.

- Kristian Ghedina e Francesca Piccinini: sono la sesta coppia. Due vere e proprie leggende dello sport italiano: lui è tra i discesisti italiani con più vittorie in Coppa del Mondo di Sci e lei è una delle pallavoliste italiane più conosciute e amate che nel 1996 ha vinto la medaglia d’oro ai Giochi del Mediterraneo e quella ai Mondiali del 2002 (e proprio per questo successo è stata nominata Cavaliere della Repubblica Italiana).

- Maddalena Corvaglia e Barbara Petrillo: sono la settima coppia. Le due inseparabili amiche hanno deciso di mettersi alla prova con questo viaggio alla scoperta di luoghi magnifici, ma anche di se stessi.

- Stefania Bernal e Antonella Fiordelisi: sono l'ottava coppia. Una è la Miss Universe Argentina, nota in Italia per aver partecipato a 'Scherzi a Parte' e all'Isola dei Famosi, la seconda invece è una modella e influencer conosciuta per aver partecipato al Grande Fratello Vip.

Il percorso dell'edizione 2024 di Pechino Express portetà le 8 coppia sulla Rotta del Dragone che partirà della risaie del Vietnam del nord per risalire verso il Laos e si concluderà in Sri Lanka.

La nuova edizione di Pechino Express andrà in onda a partire da giovedì 7 marzo 2024 su Sky Uno e in streaming su NOW. La prima puntata è programmata per giovedì 7 marzo e quest’anno i viaggiatori dovranno affrontare La rotta del Dragone. L’anno scorso, lo ricordiamo, hanno vinto gli Italo-Americani: coppia composta da Joe Bastianich e Andrea Belfiore.

Le puntate saranno 10 in totale e potranno essere viste, o riviste, in chiaro su Tv8 o in streaming sul sito di Sky Italia.