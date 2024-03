Pechino Express, Antonella Fiordelisi accetta la sfida delle Ballerine: "Gli ultimi saranno i primi"

Durante la nuova puntata di Pechino Express, giunto alla quarta tappa de La Rotta del Dragone e in onda su Sky Uno giovedì 28 marzo, le coppie sono pronte a riprendere il viaggio e percorrere altri 454 km, a partire da Lao Cai e fino a raggiungere Dien Bien Phu. Pioggia battente ma anche i primi e veri scontri tra i partecipanti, in particolare tra le ItaliaArgentina e Le Ballerine.

Lo scontro

Sono a Den Thuong i viaggiatori quando Costantino Della Gherardesca chiede ai concorrenti se per loro le ItaliaArgentina arriveranno alla prossima tappa, e tutti sembrano positivi a tal proposito tranne le Ballerine (Megan Ria e Maddalena Svevi). Megan spiega: "Non le conosciamo ancora bene, ma ci siamo fatte un'idea di chi siano i meno forti... Non è tanto una questione fisica, ma di astuzia, tattica, di approccio. Quindi non possiamo dire che arriverete in Sri Lanka". Nel video successivo a tali parole, Antonella Fiordelisi si scalda e dichiara: "Noi non vogliamo passare per quelle antipatiche, però siete appena arrivate, giudicate senza conoscerci..." Estefania aggiunge: "Non c'entra nulla, secondo me è stata una valutazione un po' a caso". Le Ballerine si rendono conto che le due ragazze non hanno preso benissimo il loro commento quando la Fiordelisi afferma: "Prima abbiamo messo 50 e ora 100, quindi iniziate a tremare". Megan in video chiude il discorso: "Ho percepito un po’ di fastidio da parte loro, però… easy".

La rivincita delle ItaliaArgentina nel viaggio verso Fru

Prima di iniziare il viaggio, i pasticcieri danno ai Caressi 15 minuti di svantaggio e 10 minuti ai brillanti in quanto vincitori della scorsa puntata. Ogni coppia ora deve viaggiare con una donna del luogo: l'obiettivo è accompagnarle nel loro villaggio. Le prime a trovare un passaggio sono proprio le ItaliaArgentina che, salendo su un piccolo bus e lasciando indietro le Ballerine, ancora in cerca di un autista abbastanza gentile da aiutarle, accettano il "guanto di sfida": "Gli ultimi saranno i primi. La super competizione ce l’hanno le donne verso di me. Hanno dato un loro giudizio sulla base della scorsa tappa [ricordiamo che per due volte hanno rischiato l'eliminazione, ndr]", dice Antonella nel pullmino. Tra l'altro, la coppia presa di mira arriva per prima da Fru, prendendosi la rivincita: "E ora ci riprendiamo tutto quello che è nostro", sbotta la Fiordelisi.