Pechino Express, la finale: chi sono i vincitori

La finale di Pechino Express, in onda su Sky Uno giovedì 9 maggio e condotta da Costantino della Gherardesca, con la partecipazione dell’inviato Fru, ha visto le tre coppie ancora in gara - le Amiche (Maddalena Corvaglia e Barbara Petrillo), i Pasticcieri (Damiano e Massimiliano Carrara) e le Italia Argentina (Antonella Fiordelisi ed Estefania Bernal) - percorrere gli ultimi 119 km della Rotta del Dragone in Sri Lanka. Ma chi sono i vincitori della finale di Pechino Express? A trionfare nell’undicesima edizione dello show, dopo l'eliminazione delle Amiche a metà tappa, sono i Pasticcieri, felicissimi di aver raggiunto questo traguardo. Ma vediamo insieme il loro percorso durante la serata.

Il percorso dei vincitori di Pechino Express 2024

Sin dalla prima tappa del viaggio i Pasticcieri si sono distinti per la velocità con cui raggiungevano le mete, il coraggio nell'affrontare ogni prova mettendoci tutto sé stessi e la determinazione nel portare a termine ogni sfida. Ma non possiamo dimenticare che umiltà, condivisione e l'aiutare i compagni di viaggio di certo non sono mai stati i punti forti della coppia, perché raramente li abbiamo visti pronti a dare manforte agli altri (hanno rubato più volte il passaggio ai concorrenti), anzi spesse volte hanno giocato una partita tutta loro e dato del filo da torcere ai viaggiatori in gara a Pechino Express.

Questa sera Damiano e Massimiliano non sono stati da meno, perché hanno affrontato sfide e paure, pur tentennando durante la prova degli incantatori di serpenti - quando hanno dovuto raccogliere un biglietto all'interno di un cestino con un serpente pronto ad attaccarli - e nel corso della salita per ottenere l'indizio finale, con Massimiliano che si sentiva quasi svenire. I due uomini sono stati anche accusati dalle Amiche di aver rubato tre dei loro pellegrini durante la prova che consisteva nel portare con loro al tempio dieci persone vestite di bianco (i Pasticcieri hanno smentito tutto). Diciamo che non è stata una gara semplice, soprattutto quando hanno dovuto trovare un posto per dormire, ma sono riusciti ad arrivare primi e ottenere il titolo di vincitori.

Le parole nel gran finale

Per i Pasticcieri è stata una vera gioia vincere l'11esima edizione dello show, e lo hanno confermato proprio i diretti interessati. Massimiliano ha commentato: "Vincere questo programma ci ha fatto riscattare ancora una volta". Damiano ha poi aggiunto: "Ci siamo messi alla prova. Abbiamo riscoperto la nostra forza di volontà. Abbiamo ancora tanti obiettivi e tanti sogni in questa vita. Se domani ci dicessero ‘ripartite’?’ Si riparte".