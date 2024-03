Pechino Express, riassunto quarta puntata: chi sono i vincitori e cosa è successo

Si chiude un'altra puntata di Pechino Express con la quarta e ultima tappa in Vietnam (il viaggio proseguirà poi in Laos). A condurre, come ogni anno, Costantino della Gherardesca, affiancato come inviato da Fru dei The Jackal. Gli eliminati della serata sono Nancy Brilli e Pierluigi Iorio, i Brillanti, mentre le 7 coppie ancora in gara sono Fabio ed Eleonora Caressa (I Caressa), Damiano e Massimiliano Carrara (I Pasticcieri), Artem e Antonio Orefice (I Fratm), Kristian Ghedina e Francesca Piccinini (I Giganti), Maddalena Corvaglia e Barbara Petrillo (Le Amiche), Estefania Bernal e Antonella Fiordelisi (Le ItaliaArgentina) e Megan Ria e Maddalena Svevi (Le Ballerine). Nella puntata di stasera i viaggiatori affrontano una tappa lunga 454 km, partendo dal tempio sacro di Lao Cai per terminare a Dien Bien Phu, dove c'è il tappeto rosso: a vincere la quarta tappa sono le Amiche.

Cosa è successo

Al tempio sacro di Lao Cai, dedicato alla Dea madre del cielo, i Pasticcieri, vincitori della terza tappa, danno il malus di 15 minuti ai Caressa e di 10 minuti ai Brillanti. Le coppie devono portare con sé 8 donne dell’etnia Hmong per accompagnarle nel loro villaggio dove sono tenute ad affrontare la prima prova, ovvero ricordarsi come erano vestite e indossare lo stesso identico abbigliamento. Una volta terminata la missione c'è Fru ad accoglierli e ad assistere alla rabbia di Fabio Caressa per la guida spericolata dell'autista delle amiche (i sorpassi pericolosi su una strada piena di curve sotto la pioggia). Una situazione che in fondo non viene mai del tutto chiarita, nemmeno quando il giorno dopo, intenti a cercare il mercato, i Caressa provano a confrontarsi con le Amiche.

Nel frattempo assistiamo a un litigio tra le ItaliaArgentina e le new entry, le Ballerine, che non le considerano abbastanza forti da arrivare alla prossima tappa in Sri Lanka. Eppure le due coppie ottengono entrambe l'Immunità perché arrivate prime ai due libri rossi della puntata: la prima prova viene vinta da Megan Ria e Maddalena Svevi, mentre la seconda da Estefania Bernal e Antonella Fiordelisi. Possiamo quindi dire che le due ballerine hanno torto: sono tutte forti, anche l'ex vippona. È bene dire che anche la loro lite prosegue per un tempo indefinito e molto lungo, tanto che una volta arrivate prime al secondo libro rosso le ItaliaArgentina decidono di assegnare alle due donne la patologia "invidiose". Bernal e Fiordelisi - lo ricordiamo - la sera precedente ricevono in anteprima tutte le informazioni riguardanti la missione successiva e sono proprio loro a scegliere per ogni coppia un problema da curare, come l'invidia, la superbia... Ai Pasticcieri un malus mica da poco: 11 minuti di attesa perché lo sciamano possa curare la loro permalosità con una pozione.

I Giganti tornano a litigare tra loro per decidere come proseguire il percorso, mentre le Ballerine, quando arrivano prime al libro rosso, danno il malus ai Fratm e Antonio Orefice non la prende benissimo: "Che scelta coerente...", afferma. D'altronde come dargli torto? Fino a qualche secondo prima stavano discutendo con le ItaliaArgentina per l'assegnazione della patologia (l'invidia)... I Fratm devono trovare una bandiera del Vietnam all’interno del museo prima di riprendere il viaggio e perdono così molto tempo, ma per fortuna la rimonta è immediata. Infine, il secondo libro rosso: per arrivarci i concorrenti devono scattare tre foto: bufali in un campo, un contadino con il copricapo vietnamita e 10 motorini insieme. A vincere, come già accennato, sono le ItaliaArgentina, che ottengono la loro rivincita con le Ballerine.

Ora è tempo di tappeto rosso, ma durante il viaggio non manca una piccola incomprensione tra Artem e Antonio Orefice, poi risolta subito con le bellissime parole di quest'ultimo sull'amicizia e l'importanza del sostegno reciproco. I Caressa rubano il passaggio ai Giganti (e Fabio è consapevole di aver sbagliato) per poi perderlo subito dopo: "È il karma", dice Eleonora. Dopo un'ultima prova - trovare una donna di etnia Black Tai, scioglierle i capelli e misurarli - e una lunga scalinata, le coppie arrivano al tappeto rosso. Le Amiche vincono la quarta tappa, mentre gli eliminati (erano a rischio anche i Giganti) sono i Brillanti.

La classifica finale

Prima di svelare la classifica finale della quarta tappa, vi ricordiamo che, essendo arrivate prime ai due libri rossi, le ItaliaArgentina e le Ballerine passano già di diritto alla seconda meta del viaggio: il Laos. Ecco la classifica: