Pechino Express finale, puntata 9 maggio: Amiche eliminate, cosa è successo

La finale di Pechino Express, in onda su Sky Uno giovedì 9 maggio e condotta da Costantino della Gherardesca, con la partecipazione dell’inviato Fru, vede le tre coppie ancora in gara - le Amiche, i Pasticcieri e le Italia Argentina - percorrere gli ultimi 119 km della Rotta del Dragone in Sri Lanka. A vincere l’undicesima edizione dello show sono i Pasticcieri, mentre i secondi classificati sono le Italia Argentina, con le Amiche (terze) eliminate a metà della gara.

Il riassunto della puntata del 9 maggio di Pechino Express 2024

Le coppie partono dal parco archeologico di Ranmasu Uyana, in Sri Lanka. Le Italia Argentina vogliono eliminare Le Amiche, nonostante spesso avessero detto di voler una finale tutta al femminile. Barbara Petrillo pensa che gli altri si siano messi d’accordo per remare contro a loro. I Pasticcieri danno il malus alle Amiche, dopo averle salvate nella scorsa puntata. Le due donne però non ci stanno e Barbara commenta: “Bastar…”, scusandosi in un secondo momento col conduttore per la parola adottata, ma senza mai togliersi dalla testa che gli altri si siano coalizzati contro le Amiche. Prima di partire per fare la spesa - devono comprare della frutta -, Antonella Fiordelisi dice al conduttore: "Mi sembra un po' troppo leggero il portafoglio", ma Costantino ribatte: “Forse sei tu abituata a portafogli pesanti”.

I Pasticcieri comprano subito la frutta e, raggiunta la stazione dei bus, scoprono di dover portare con sé al tempio dieci persone vestite di bianco, mentre le Italia Argentina perdono un mango per strada e non trovano le banane rosse. Le Amiche ricevono tutta la frutta grazie a una bugia bianca, dicendo al fruttivendolo che il conduttore gliel’avrebbe poi riportata alla fine del gioco.

Dopo aver provato a coinvolgere gli autisti degli altri bus con scarsi risultati, i Pasticcieri decidono di comprare magliette bianche che fanno indossare ai pellegrini, mentre le Amiche pensano che i due fratelli abbiano portato via alcune persone da loro trovate poco prima: "Si gioca secondo le regole. Non si rubano quelle degli altri, avete rotto il ca**o”, dice Maddalena col megafono in mano. Nel frattempo arrivano anche le Italia Argentina, ma una delle dieci persone scelte dalle ragazze non vuole salire sul bus e così la Fiordelisi la prende di peso e la porta sul veicolo. Tutti ora sono pronti per il viaggio, ma prima di partire scoprono di dover indossare loro stessi la maglietta bianca. Antonella, infatti, ferma un uomo in macchina e gli sbottona una camicia (davanti alla moglie) per darla poi a Estefania.

Desideri e incantatori di serpenti

Dopo aver concluso la prima missione, le coppie devono raggiungere il Tempio, ma una volta arrivate lì scoprono da Fru che devono lanciare una monetina in una nicchia lontana senza che essa cada in acqua: hanno 5 tentativi, altrimenti penalità (5 minuti di attesa per le Amiche). I desideri:

Maddalena Corvaglia: “Vorrei incontrare i pasticcieri il prima possibile perché giocano sporco”

Damiano, invece, vorrebbe creare una famiglia molto presto

Massimiliano vorrebbe tanta felicità

Barbara Petrillo: “Che alle mie figlie vada tutto bene per tutta la vita” (Fru si commuove)

Antonella Fiordelisi: “Vorrei che tutte le persone che ci hanno aiutato avessero fortuna per sempre”.

Maddalena Corvaglia: “Vorrei che a mia figlia capitassero solo cose belle nella vita”

Estefania: “Salute e amore per tutta la vita, perché senza salute né amore non si può vivere”

In seguito i concorrenti devono andare dagli incantatori di serpenti e tra carte del dragone da indovinare e una lettura della mano (Antonella Fiordelisi sarà ancora più ricca e troverà l’amore tra due anni) scoprono che dentro ai cestini degli incantatori c’è l’indirizzo del luogo dove devono andare. Se i due fratelli sono in panico, le Italia Argentina sono le prime a prendere il biglietto. Le Amiche arrivano in ritardo, ma trovano subito le due carte del dragone e in pochi secondi ottengono pure l’indirizzo, recuperando presto il tempo perso con la penalità.

La coppia eliminata e il gran finale

Alle suggestive grotte di Dambulla le Amiche ricordando quanto accaduto con i Pasticcieri: “Mi auguro che i pellegrini non siano stati presi in prestito o rubati… C’erano 8 pellegrini sul nostro bus e quando siamo tornate ne mancavano 3. Li abbiamo visti partire”. Barbara Petrillo dichiara: “Se voi ci dite che non è così noi vi crediamo”, ma Maddalena non ci sta: “No, io non gli credo”. La prima coppia che si contende la vittoria è quella dei Pasticcieri, mentre le Italia Argentina arrivano seconde e la coppia eliminata è quella delle Amiche.

Il giorno seguente i viaggiatori partono per giungere al traguardo finale, ma prima del tappeto rosso li aspetta una partita di cricket e un visore che gli permette di trovare la bandiera rossa di “Pechino Express”: entrambe la vedono sopra una specie di barca sul lago. Arrivati da Fru, le due coppie devono aiutare due famiglie a tornare a casa, dall’altra parte del lago, navigando con la barca e portandosi anche una pianta pesante, simbolo di condivisione, che piantano nel terreno quando raggiungono la destinazione.

Nel breve tragitto successivo, grazie a una cartolina con un leone disegnato, capiscono di dover raggiungere la fortezza di Sigiriya: 1200 scalini in salita da percorrere (i concorrenti li sentono tutti e si vede). Ma non è finita qua, perché c’è anche da ricordare i nomi dei personaggi di una storia raccontata da Fru, ma i viaggiatori sono visibilmente stanchi e per indovinare perdono un po’ di tempo. Per fortuna, manca un ultimo indizio per approdare al traguardo finale e, trovato il luogo, a vincere Pechino Express sono i Pasticcieri, mentre le Italia Argentina dichiarano: "Abbiamo comunque vinto noi, perché non ci siamo mai arrese. Pensiamo a noi e al nostro percorso e siamo felicissime così".