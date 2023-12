"People from Cecchetto", il docufilm stasera in tv: anticipazioni e ospiti

Oggi, 1 2023, dalle 21.30 su Rai 1 va in onda, in prima visione tv, il docufilm "People From Cecchetto". Si tratta di un ritratto a tutto tondo su Claudio Cecchetto, il "visionario" talent scout che ha segnato un'epoca dello spettacolo Italiano. La conduzione televisiva e radiofonica, il disk jockey, il produttore, lo scopritore di grandi talenti: il documentario attraversa una carriera ricca di musica e successi.

People from Cecchetto: le anticipazioni sul documentario

Claudio Cecchetto (nato a Ceggia, provincia di Venezia nel 1952), uno dei personaggi più eclettici e visionari dello spettacolo italiano, è al centro di "People From Cecchetto", un approfondito documentario trasmesso in prima serata da Rai 1 oggi, 20 dicembre. Diretto da Emanuele Imbucci, questo lavoro svela gli aspetti più intimi e significativi della straordinaria carriera di Cecchetto, una figura poliedrica che ha lasciato un'impronta indelebile negli anni '80 e '90.

Il documentario esplora dunque i molteplici ruoli che Cecchetto ha ricoperto nel mondo dello spettacolo. Dalla sua iniziale affermazione come deejay a fondatore di una radio, produttore discografico, presentatore televisivo e persino cantante, Cecchetto ha affrontato ogni sfida con passione e creatività. Una delle chiavi del suo successo è stata la sua abilità nello scoprire e lanciare nuovi talenti. Spesso definito il "Talent Scout" per eccellenza, ha contribuito alla carriera di numerosi artisti di successo, tra cui Gerry Scotti, Fiorello, Amadeus, Jovanotti, Max Pezzali, Fabio Volo, Sabrina Salerno, e molti altri. Il documentario attinge alle testimonianze di questi artisti, che per l'occasione condividono ricordi, aneddoti e considerazioni sulla figura del loro mentore.

"People From Cecchetto" è un documentario biografico, ma anche un viaggio attraverso la storia della musica italiana degli anni '80 e '90. La colonna sonora di quegli anni, con i successi che hanno caratterizzato l'epoca, accompagna lo spettatore in un suggestivo percorso tra ricordi, emozioni e momenti salienti della carriera di Cecchetto e dello spettacolo italiano (musica, radio, televisione). Il documentario mira a catturare la sua essenza attraverso le testimonianze dei protagonisti della sua "scuderia artistica" e attraverso un'intervista esclusiva in cui Cecchetto racconterà la sua storia.

La narrazione del documentario si snoda tra le tappe fondamentali della vita di Cecchetto, dalle radio private alla conduzione televisiva, dal successo come cantante al ruolo di produttore. Si immerge nei dietro le quinte delle scoperte di talenti, mettendo in luce la sua abilità nel plasmare e diversificare il panorama artistico italiano. Uno degli elementi più intriganti sarà l'approfondimento sulla sua "scuderia di talenti" e su come questi artisti abbiano successivamente raggiunto il vertice dell'intrattenimento del nostro paese.

Uno sguardo nostalgico su un'epoca che ha segnato la cultura pop italiana, arricchito da aneddoti, considerazioni e suggestioni di quegli anni d'oro, che ancora oggi fanno battere il cuore di milioni di persone.

Dove vedere "Lucio per amico" in tv e in streaming (20 dicembre)

Il docufilm "People from Cecchetto" va in onda su Rai 1 oggi, 20 dicembre 2023, a partire dalle 21.30; ed è inoltre visibile, in live streaming e on demand, sulla piattaforma RaiPlay.