Per Elisa - Il caso Claps, stasera in tv la seconda puntata: le anticipazioni

Rai 1 trasmette oggi, martedì 31 ottobre 2023, dalle 21.25, il secondo appuntamento (di tre) con la miniserie "Per Elisa - Il caso Claps". Dopo il debutto della scorsa settimana, capace di ottenere molti favori da parte del pubblico, la serie continua a mostrarci la battaglia di Gildo Claps, in cerca di verità e giustizia in nome di Elisa, la sua sorella scomparsa.

Per Elisa - Il caso Claps, seconda puntata: le anticipazioni

Nel corso della prima puntata, ambientata nel 1993 a Potenza, la sedicenne Elisa Claps scomparire misteriosamente dopo aver incontrato Danilo Restivo, un giovane di origine siciliana. Nonostante siano emerse prove che suggerivano il coinvolgimento di Danilo, la polizia lo ha rilasciato dopo un interrogatorio iniziale. Nel frattempo, la madre di Elisa cerca risposte dal parroco, ma non riceve informazioni utili. Gildo, il fratello di Elisa, scopre un diario segreto in cui la sorella rivelava di essere stata tormentata da Danilo in passato, ma le autorità ritengono queste informazioni inutili per il caso. La scomparsa di Elisa Claps rimane così un mistero irrisolto.

All'inizio del terzo episodio i familiari di Elisa Claps ricevono una richiesta di riscatto da parte di qualcuno che sostiene di aver rapinato la giovane scomparsa: ma si tratta soltanto di una illusione, di sciacalli pronti a colpire in un momento tanto drammatico. Gildo Claps continua a essere colui che con maggiore determinazione porta avanti una personale battaglia, e sostiene con convinzione la colpevolezza di Danilo Restivo per la scomparsa di sua sorella, tanto da fare visita al fidanzato della sorella di Restivo, che gli conferma alcuni strani comportamenti avuti da Danilo. Nell'indagare, anche le autorità denotano una serie di incongruenze nei racconti del giovane sospettato. Le ipotesi degli inquirenti sono ancora una volta destinate a franare contro la realtà: dato che le ricerche del corpo di Elisa non portano ad alcun risultato, Danilo viene nuovamente rilasciato e la famiglia della giovane non può che rimanere delusa quando le indagini vengono chiuse. Gildo è sempre più sconfortato e decide di lasciare la sua fidanzata Irene, per non trascinarla in una battaglia, in nome della verità e della giustizia, che si preannuncia ancora più complessa del previsto.

Nel secondo episodio della serata (e quarto stagionale) Irene fa il suo ritorno a Potenza e ritrova un Gildo sempre più immerso nella continua ricercare della verità sulla scomparsa di sua sorella Elisa. Irene gli presenta Don Marcello, con il quale riesce a instaurare un bellissimo dialogo e collaborazione. Le indagini relative al caso Claps vengono assunte dalla procura di Salerno. Tuttavia, la mancanza del cadavere della giovane costituisce un ostacolo insuperabile per svelare la verità. Gildo, intanto, attraversa un periodo di crescente scoramento. Coinvolto in un grave incidente in moto che ha rischiato di costargli la vita, decide di unirsi in matrimonio a Irene. Insieme a Don Marcello, avviano l'Associazione Penelope, con l'obiettivo di fornire supporto alle famiglie di individui scomparsi.

Dove vederlo in tv e in streaming (dal 31 ottobre)

La seconda puntata di "Per Elisa - Il caso Claps" va in onda oggi, 31 ottobre 2023, dalle 21.25 su Rai 1. Gli episodi della serie sono visibili anche - in live streaming e on demand - sulla piattaforma RaiPlay.

