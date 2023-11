Per Elisa - Il caso Claps, stasera in tv l'ultima puntata: le anticipazioni

Nel corso del primo episodio della serata, sono ormai trascorsi diversi anni dalla misteriosa scomparsa di Elisa Claps, un caso rimasto irrisolto che ha segnato la famiglia con un dolore persistente che il tempo non ha potuto attenuare. La madre, Filomena, continua a supplicare il ritorno del corpo di sua figlia, anche soltanto per poterle dare un addio. Nel frattempo, Danilo Restivo ha ricostruito la sua esistenza a Bournemouth (Regno Unito), dove ha stretto una nuova unione con Fiamma. Ma l'oscurità cala nel novembre del 2002, quando la sua vicina di casa, una certa Heather Barnett, viene trovata senza vita. L'orrore che i figli provano quando rientrano a casa e trovano la madre massacrata sul pavimento è indescrivibile: la donna è stata uccisa e mutilata. La notizia fa scattare una certezza nella mente di Gildo Claps: dietro questo omicidio c'è Danilo Restivo. Spinto da questa convinzione, il fratello di Elisa intraprende un viaggio verso l'Inghilterra, determinato a far emergere la verità.

Nel sesto e ultimo episodio della miniserie di Rai 1, le forze dell'ordine si impegnano per raccogliere prove capaci di inchiodare Danilo Restivo come l'assassino di Heather Barnett. Intanto, una svolta sorprendente avviene nell'indagine sulla scomparsa di Elisa Claps: il 17 marzo del 2010, nel soffitto della chiesa della Santissima Trinità di Potenza, emergono resti umani che hanno giaciuto in quel luogo per ben diciassette anni. L'esame forense non lascia spazio a dubbi: quei resti appartengono a Elisa Claps. Questo rinvenimento fornisce agli investigatori le prove inconfutabili che riconducono a Danilo Restivo. I misteri che avvolge l'omicidio della sedicenne iniziano a venire a galla. Danilo Restivo viene giudicato colpevole dell'omicidio di Elisa Claps e condannato a trent'anni di reclusione. In Gran Bretagna è intanto condannato a quarant'anni di carcere per l'omicidio di Heather Barnett. Complessivamente, deve scontare una pena di settant'anni di prigione. A Potenza, si tengono i solenni funerali di Elisa, una conclusione altamente drammatica, ma finalmente capace di portare giustizia alla sua famiglia.