"Perché Sanremo è Sanremo?", il documentario sul Festival stasera in tv: le anticipazioni

Non cessa la febbre festivaliera in casa Rai: va in onda oggi, 21 febbraio 2024, dalle 21.30 su Rai 1 il documentario in prima tv dal "Perchè Sanremo è Sanremo?" (dal titolo, diventato proverbiale, della sigla scritta per il Festival, nel 1995, da Pippo Caruso). Canzoni di ieri e di oggi, ma anche grandi emozioni e smisurate polemiche, tra filmati d'archivio e testimonianze di artisti che hanno calcato il palco dell'Ariston.

"Perché Sanremo è Sanremo?", anticipazioni sul documentario

Il Festival di Sanremo, giunto alla sua 74ª edizione, si è confermato come un evento senza tempo, capace di travalicare i confini della musica per diventare un vero e proprio fenomeno mediatico. Rai Documentari ed Eliseo Entertainment presentano "Perché Sanremo è Sanremo?", un documentario che ripercorre la storia di questa kermesse unica, in onda mercoledì 21 febbraio alle 21.30 su Rai 1.

La narrazione si snoda tra grandi successi, scandali, eventi politici e di cronaca che hanno segnato le varie edizioni del Festival. Un affresco completo, che abbraccia storie, canzoni, personaggi e momenti indimenticabili, racchiusi in un unico grande racconto popolare. Gli spettatori saranno condotti in un viaggio emozionante attraverso la magia del palco dell'Ariston, in una serata speciale firmata da Giovanni Filippetto e Michele Truglio.

Il documentario non si limita a celebrare il passato, ma getta uno sguardo attento anche al presente, grazie alla partecipazione di personalità di spicco come Carlo Conti, Albano, Orietta Berti, Fiorello, Francesco Gabbani, Noemi ed Enrico Ruggeri. Attraverso 16 brani iconici e le storie dei loro interpreti, si dipana un grande racconto popolare che spiega perché "Sanremo è Sanremo".

Il Festival di Sanremo è un palcoscenico dove gli artisti esprimono arte e sentimenti, affrontando temi politici e sociali che scuotono il dibattito pubblico. Il documentario "Perché Sanremo è Sanremo?" cattura questa essenza unica, offrendo uno sguardo approfondito sul suo significato per la società italianadi ieri e di oggi.

Attraverso episodi memorabili come l'esibizione di Rino Gaetano nel 1978, il gesto coraggioso di Pippo Baudo nel 1995 e la rivolta dell'orchestra nel 2010, il documentario illustra come Sanremo abbia sempre riflesso gli eventi e i valori del suo tempo. Dai primi passi nell'epoca della radio al trionfo digitale di oggi, Sanremo rimane una vetrina per la storia e l'identità nazionale.

"Perché Sanremo è Sanremo?" è un omaggio al Festival, attraverso le sue canzoni, le sue polemiche e i suoi momenti epici. Un documentario, dunque, che racconta la storia di un'icona della cultura italiana: perché Sanremo - suggerisce la visione - è molto più di una semplice gara musicale: la voce di un'intera nazione.

Dove vederlo in tv e in streaming

Il documentario "Perché Sanremo è Sanremo?" va in onda mercoledì 21 febbraio, a partire dalle 21.30 su Rai 1; il documentario è disponibile per la visione anche sulla piattaforma RaiPlay, sia in live streaming che on demand.

Stasera e domani in TV