"Il comportamento dispotico e il compagno gelosissimo": i dubbi di Pier Silvio Berlusconi su Myrta Merlino

"L'aria che tira" a Mediaset non sembrerebbe essere delle più profumate. Secondo le indiscrezioni riportate da Dagospia Pier Silvio Berlusconi, amministratore delegato del Biscione, avrebbe alcuni ripensamenti. Berlusconi non starebbe pensando già a delle sostituzioni, sarebbe una sconfitta troppo evidente, ma ad alcuni cambiamenti sì.

Secondo la Dagonews i malumori di Pier Silvio riguarderebbero i due programmi condotti da Bianca Berlinguer, su Rete 4, e Myrta Merlino su Canale 5. Tanto nei mesi estivi si è parlato di questi passaggi che forse le aspettative, anche se Merlino ha sempre messo le mani avanti parlando degli ascolti, hanno superato poi la realtà. Secondo questi retroscena l'ad di Mediaset avrebbe dei dubbi, riguardo a Berlinguer sui "contenuti", per Merlino invece sugli "ascolti altalenanti", sul suo "dispotico comportamento" e anche sulla presenza del compagno "Marco Tardelli".

"Sulla Berlinguer i dubbi riguardano i contenuti (non sopporta le ciance volgari dello scrittore-alpinista Mauro Corona né le frecciate di Bianca verso la Rai) - si legge su Dagospia -. Dubbi diversi per Myrta Merlino: non solo per gli ascolti altalenanti ma per il suo dispotico comportamento in studio, aggravato dalla presenza del gelosissimo compagno Marco Tardelli che la segue passo dopo passo".

Ipotesi che se confermate sarebbero complicate da risolvere, almeno per quanto riguarda Merlino e il compagno. Pomeriggio 5 era iniziato solo da tre giorni quando hanno iniziato a circolare le prime voci su presunti gesti della conduttrice che avrebbero portato i suoi collaboratori a contattare i sindacati. Myrta avrebbe "tirato un caffè addosso a un autore" e poi "voci non confermate - ha scritto il Giornale d'Italia - parlano di un asciugamano lanciato contro una parrucchiera". Probabilmente proprio a questi episodi si riferisce la parte sul "dispotico comportamento in studio".