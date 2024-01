Pier Silvio Berlusconi: "Vladimir Luxuria condurrà l'Isola dei famosi". Poi l'annuncio su Ilary Blasi

Vladimir Luxuria è la nuova conduttrice dell'Isola dei famosi: parola di Pier Silvio Berlusconi che ha incontrato la stampa illustrando alcune novità per la stagione televisiva Mediaset del 2024. "Ho grande stima di Luxuria, lavora con noi da anni, è una persona sensibile, ha fatto un percorso all'Isola e l'ha anche vinta, per cui chi meglio di lei può fare bene?" ha spiegato l'ad di Mediaset che ha anche parlato del futuro di Ilary Blasi, padrona di casa del reality di Canale 5 fino alla scorsa edizione: "Resta un volto di Canale 5", ha assicurato Berlusconi. Per lei si starebbe pensando alla conduzione di "Battiti Live" nel caso la tramissione passasse da Italia 1 alla Rete ammiraglia: "Stiamo lavorando a una nuova fase di lavoro e carriera sull'intrattenimento puro. Se il progetto decolla, questa estate 'Battiti Live' passera' su Canale 5 e sarà condotto da Ilary".

Le novità dell'Isola dei famosi 2024

A proposito della prossima edizione dell'Isola, Pier Silvio Berlusconi ha anticipato alcune novità nella filosofia della trasmissione. "Abbiamo la volontà e il desiderio di fare evolvere costantemente il nostro prodotto - ha spiegato - e vorremmo provare a fare una nuova Isola dei Famosi con tutte le dinamiche tipiche dei reality con personaggi di qualunque tipo ma riportando le storie e una narrazione più profonda al centro". Anche in quest'ottica va interpretato la scelta di Vladimir Luxuria come conduttrice. "È una bellissima storia, una sfida che speriamo di affrontare bene insieme - ha proseguito l'ad - Il cast sarà misto, tra persone note e persone non note, come per il Grande Fratello. Lo considero un arricchimento".