D'Eusanio contro Diaco: "Non fare l'insegnantino", lui replica. Il botta e risposta in tv (video)

Vivace scambio di battute tra Pierluigi Diaco e Alda D'Eusanio nella puntata del programma Bella Ma in onda su Rai 2. L'argomento che ha acceso gli animi è stato quello delle parolacce in tv, particolarmente "caro" al conduttore che a gennaio scorso rimproverò una signora del pubblico rea di aver usato un linguaggio a suo dire inopportuno.

"Perché l’ho fatto? Perché il cast di un programma televisivo è differente da noi che siamo più navigati. E perché lo dico? Perché se non avessi messo uno stop a quella definizione colorita avrei dato licenza a chiunque di loro di lasciarsi andare a un vocabolario non all’altezza del pomeriggio di Rai 2" ha affermato Diaco ritornando su quell'episodio e commentando un dialogo colorito avvenuto tra lui e Alda D'Eusanio trasmesso da Striscia la notizia. "Il confronto che c'è stato tra me e la D'Eusanio, che è una professionista ed è lei che insegna a me, è evidente, non solo per una questione anagrafica ma esperienziale… la responsabilità di un linguaggio colorito. Lei ha detto due parolacce che a me non sono piaciute, ma la responsabilità è di Alda D'Eusanio, che viene ospite un giorno in questa trasmissione...".

A quel punto D'Eusanio, al suo fianco di nuovo come ospite, ha replicato: "La volgarità non è nella parola o nella parolaccia, ma è nell'intenzione, nel modo di dire la parolaccia... Non è che tu devi mettere al bando la parolaccia che fa parte della vita, della quotidianità. È il modo di dire le cose che è fondamentale". Il pensiero ha trovato la perplessità del conduttore che ha continuato con l'esprimere l'idea secondo cui "le parolacce in televisione, al di là dei toni, non debbano essere dette". Ma: "Se fosse come dici tu Checco Zalone non può più andare in televisione, Antonio Albanese andrebbe censurato ogni volta che parla", ha rintuzzato ancora lei che ha trovato un'altra controreplica secondo cui il linguaggio in tv deve essere frenato quando si consideri inopportuno perché "stopparne uno, significa educarne...".

In questo rimpallo di opinioni è arrivata a un certo punto la bacchettata di Alda: "Non fare il polemista (...) La volgarità sta nell'intenzione e nel modo di dire la parolaccia, non nella parolaccia in sé (...) Non sta' a fa il moralista, stai a fa l'insegnantino, non sei così. Mi rifiuto di pensarti come insegnantino io a te". Ferma la reazione di Diaco: "A te non piacerà, ma io lo sono (…) Io non sono insegnantino, sto esprimendo la mia opinione e te la sto dicendo con rispetto (…) Non sono un moralista così, lo sono orgogliosamente".

La conclusione del dialogo è stato un assist al tg satirico di Canale 5: "Bravo", ha commentato lei accarezzando Diaco: "Così a Ricci diamo altro materiale".