Diaco chiede un applauso alla memoria di Umberto Balsamo, ma il cantante è vivo: le scuse in un video

Gaffe importante di Pierluigi Diaco nel corso della diretta del suo Bella Ma su Rai2. "Facciamo un applauso a Umberto Balsamo, alla sua memoria" sono state le parole rivolte al pubblico in studio per omaggiare il cantante dando per certa la sua morte. Poco fa il conduttore si è scusato via social e ha promesso di farlo pure nella prossima puntata.

"Ciao a tutti, questa mattina ho chiamato personalmente Umberto Balsamo per chiedere scusa in relazione alla puntata di ieri, in cui ho chiamato un applauso, durante la rubrica di Manuela Villa ‘Canta con Me’, in sua memoria. Ho commesso un gravissimo errore, di cui mi sono scusato con lui e di cui mi scuserò con il pubblico, lunedì nella diretta di BellaMa", ha raccontato ai follower degli account ufficiali di Rai2: "Balsamo ha compreso, è stato fin troppo paziente e di questo gli sono grato. Può capitare, ma un giornalista ha il dovere di chiedere scusa quando sbaglia e, insomma, questo accadrà lunedì, pubblicamente. Un abbraccio. Vi aspetto a BellaMa".

La gaffe di Diaco arriva a qualche giorno da quella di Francesca Michielin che, nella puntata di X Factor di giovedì 9 novembre, ha chiesto a Colapesce Dimartino quanto fosse stato bello collaborare con Ivan Graziani senza pensare della morte avvenuta nel 1997. Una coincidenza a cui qualcuno sta facendo riferimento sui social.