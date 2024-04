Piero Chiambretti e la confessione hot: "Mi sono ritrovato in un ménàge a trois". Poi la battuta su Amadeus

Mara Maionchi, Francesca Pascale e Piero Chiambretti. Sono questi tre gli ospiti che Francesca Fagnani ha intervistato per l'ultima puntata di Belve, in onda questa sera su Rai2. Chiambretti torna in Rai dopo anni e nel salotto di Fagnani parlerà anche di questo. Non nasconde che per la tv di Stato è un periodo "delicato". "Se devo chiudere spero di chiudere bene, dove ho cominciato. Non salvo certo la Rai, la Rai si salva da sola. Però sono contento di trovarmi in una situazione già precaria, prima ancora di cominciare", ha sdrammatizzato il comico e autore televisivo.

"Amadeus via dalla Rai? Ci sarà un motivo"

Immancabile un commento sulla decisione di Ama di passare a Nove. Un addio che inevitabilmente libera spazio e Chiambretti però non butta benzina sul fuoco: "Io credo che se qualcuno se ne va qualche motivo ci sarà… Che poi sia, come dice qualcuno, un libero pensiero o un libero mercato, questo lo lasciamo ai diretti interessati". "So che in queste ore anche il Papa ha firmato per la Nove!", ha concluso ironizzando.

Spazio poi alla leggerezza con Fagnani che chiede a Chiambretti di smentire, o di raccontare meglio, quando Piero aveva dichiarato riguardo a un ménàge a trois. "Eravamo io, il mio amico Molletta, e una ragazza. Lei era in mezzo, ma vedevo la faccia di lui. Già non ci riuscivo, in più vedevo Molletta… Ho detto ‘ragazzi, fate voi’", ha dichiarato facendo ridere anche Fagnani.

La morte della madre e il dolore per la sua assenza

Durante l'intervista Francesca e il suo intervistato hanno parlato anche della morte della madre di Chiambretti. È successo quattro anni fa, per colpa del covid. Per lui è una presenza ancora vicina e spera che la figlia Margherita le somigli: "Vorrei avesse qualcosa di mia madre: il coraggio, l’orgoglio, la serietà, l’indipendenza. Vorrei che assomigliasse a lei". Sua madre però non lo ha mai abbandonato: "Ho proprio una sensazione che non riesco a capire, ma è quella di averla accanto. Anche in questo momento, mi sembra che sia qui. Non so perché lo penso, perché non sono uno di quei mitomani, anzi, io non credo quasi a nulla… però io la sento qui".