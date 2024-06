Pino Insegno torna a Reazione a Catena, i social si scatenano: interviene Rita Dalla Chiesa

Pino Insegno è tornato ieri su Rai1 al timone di Reazione a Catena, presenza che ha lasciato il pubblico tutt'altro che indifferente. Il ruolo del conduttore, già al centro delle discussioni per la sua amicizia con Giorgia Meloni e per l'accusa - respinta dall'interessato - di essere "raccomandato" in tv, ha spaccato i social tra detrattori e fan proprio per questioni politiche, spartiacque sul gradimento o meno verso l'attore e doppiatore nel ruolo di presentatore del quiz.

Molti sono i post nei quali alcuni utenti hanno dichiarato, almeno a parole, di voler evitare la visione dell'esordio di Insegno che aveva già condotto il game show dal 2010 al 2013, sostituito poi da Amadeus fino al 2017 (le ultime cinque edizioni sono invece state condotte da Marco Liorni). "Da oggi torna Pino Insegno, l'amico di Giorgia, io ho già provveduto a disinstallare Rai1, così non lo vedo neanche per disgrazia", ha scritto un utente. "Boicottare Reazione a Catena e Pino Insegno! La meritocrazia deve vincere sempre!", ha aggiunto un altro. Ma nutrita è stata anche la schiera dei fan del conduttore: "Quelli che si definiscono democratici e antifascisti fanno schifo! Non si giudica un artista in base all'orientamento politico", si legge; e ancora: "Era ora che tornasse a condurre Reazione a Catena! Gli fu tolta la conduzione ingiustamente, non si sa perché. Finalmente ritornerà a essere divertente, dopo più edizioni soporifere", recita un altro commento; "Pino Insegno deve sì riprendere un po' i ritmi ma è bravo e decisamente adatto a questo gioco. Molte critiche quindi le trovo ingiuste e campate in aria", è poi il pensiero lasciato da chi è a sostegno della sua presenza al timone del programma. Nel dibattito, poi, è intervenuta anche Rita Dalla Chiesa, autrice di un post contrario alle critiche rivolte a Insegno.

Critiche a Pino Insegno, interviene Rita Dalla Chiesa

Tra i tanti post critici verso Pino Insegno che sarebbe stato arruolato alla guida di Reazione a Catena per il suo orientamento politico di destra, c'è stato quello che ha recitato: "Certo che qualcosa devono fargli fare a Pino Insegno per il contratto che ha con la Rai, oltre il milione di euro per due anni senza fare un cappio pare brutto. Contratto voluto dalla ducetta della Garbatella. Gli amici fedeli bisogna premiarli". Il riferimento così schietto alla premier ha suscitato allora la reazione di Rita Dalla Chiesa, ex conduttrice tv oggi deputata alla Camera per Forza Italia: "Mi sembra di vedere in tv tante persone che frequentano altri salotti o altri “ducetti”. Su quelli niente da dire?", ha chiesto provocatoriamente nel suo post in difesa di Pino Insegno.

Al momento Pino Insegno, già al timone de Il Mercante in Fiera su Rai 2 poi chiuso per bassi ascolti, non ha replicato alle critiche. "Per me parla la mia storia artistica: credo nella parola meritocrazia, è il motore della vita", disse qualche mese fa a pochi giorni dal suo ritorno in Rai: "Ho 64 anni, nessuno dice che ne ho 40 di carriera alle spalle, ho fatto le prime serate su Rai 1, la domenica pomeriggio, ho girato i teatri e fatto tv con l'Allegra brigata, poi è nata la Premiata ditta, sono un attore comico, faccio il doppiatore da una vita. Queste cose il pubblico le sa. Sento l’affetto e mi fa piacere. Il legame non si è mai spezzato".

Mi sembra di vedere in tv tante persone che frequentano altri salotti o altri “ducetti”. Su quelli niente da dire? — rita dalla chiesa🇮🇹 (@ritadallachiesa) June 3, 2024

#Reazioneacatena

Ieri sera dopo averne visto un pezzo in diretta ho recuperato e visto la puntata intera. E #PinoInsegno deve si riprendere un po’ i ritmi ma è bravo e decisamente adatto a questo gioco. Molte critiche quindi le trovo ingiuste e campate in aria. — Marco (@marco_m19m) June 4, 2024

#reazioneacatena nn mi interessa di che fazione è il conduttore perché giudico il programma e con insegno è troppo lento e noioso con lui che vuole fare tanto il maestrino ma nn ha i mezzi per farlo. — Giogio (@giocor2) June 4, 2024