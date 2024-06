Marco Liorni: "Ho grande difficoltà a vedere Reazione a Catena". Il commento su Pino Insegno

Da gennaio Marco Liorni non è più il conduttore di Reazione a Catena. Dopo cinque anni il timone del gioco preserale di Rai 1 è stato ceduto a Pino Insegno, passando alla guida de L'Eredità, altro grande programma storico dell'ammiraglia della tv pubblica. Quanto per lui sia stato complicato lasciare Reazione a Catena, Marco Liorni lo aveva già espresso in passato, ma oggi in un'intervista rilasciata al settimanale Oggi è tornato sull'argomento, ammettendo di avere grandi difficoltà nel vedere il "suo" programma condotto da un collega.

"Ho grande difficoltà a vederlo. Ho visto qualche fotogramma, ma perché mi trovavo dentro l'ufficio di un direttore della Rai il giorno in cui è tornato in onda", ha spiegato Liorni: "Sono riuscito a seguire una puntata intera solo l'altra notte, perché non riuscivo a dormire e devo dire che Pino è riuscito a portare il suo stile in un programma che peraltro aveva già fatto".

Il commento su L'Eredita e l'addio a Italia Sì

Da poco si è conclusa la sua prima edizione de L'Eredità, esperienza che Marco Liorni commenta in molto molto positivo. "Il bilancio? Mi viene in mente il film Un'ottima annata" ha affermato: "Certo, all'inizio un po' di timore reverenziale c'era pensando ai grandi che lo hanno fatto prima di me". Il riferimento è al grande Fabrizio Frizzi, Carlo Conti e "Flavio Insinna che all'Eredità ha portato le sue capacità affabulatorie". Se Liorni a L'Eredità tornerà a novembre, per Italia Sì al sabato pomeriggio non ci sarà una nuova edizione. Il motivo Liorni lo ha spiegato così: "Abbiamo fatto sei stagioni, ma l'ultima è stata molto faticosa. Al di là di condurlo, ero il capoprogetto e fare un quotidiano come L'Eredità e anche Italia Sì diventava complicato". Una porta però resta sempre aperta: "Non mi sento di dire che non ci sarà più" ha ammesso: "Mi piacerebbe che tornasse come quotidiano".

